/ / Rusia alerta sobre el “riesgo” de un enfrentamiento directo con Estados Unidos

Los nuevos envíos de armas estadounidenses a Ucrania “refuerzan el riesgo” de un enfrentamiento militar entre Rusia y Estados Unidos, advirtió este miércoles el Kremlin. En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia es “un poder oscuro” y apuntó contra la fuerza de las sanciones de las potencias occidentales.

“Cualquier entrega de armas que continúe, o que aumente, refuerza el riesgo” de una deriva de este tipo, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Riabkov, en declaraciones a la agencia RIA Novosti, tras ser preguntado por un posible conflicto armado entre Washington y Moscú.

La Casa Blanca anunció ayer el envío a Ucrania de los sistemas Himars (High Mobility Artillery Rocket System), unos lanzacohetes múltiples que se pueden equipar en vehículos blindados ligeros y que tienen un alcance de unos 80 kilómetros. Aunque no se trata de sistemas de largo alcance, representan un refuerzo significativo de las capacidades ucranianas.

“Es evidente que Estados Unidos, al frente de un grupo de países, se dedica deliberadamente a armar al régimen ucraniano (...) Calificamos esos planes como muy negativos”, dijo Riabkov citado por la agencia de noticias Sputnik.

Estas armas forman parte de un nuevo componente más amplio de la asistencia militar estadounidense a Ucrania, por valor total de 700 millones de dólares, cuyos detalles se darán a conocer hoy.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer en un artículo publicado en el diario The New York Times, que Ucrania enfrenta un intenso asedio ruso en el este de su país y no presionará al gobierno ucraniano, “ya sea en privado o en público, para hacer concesiones territoriales”.

En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Rusia es “un poder oscuro” y sus autoridades “no van a detener” la ofensiva en su país.

“La situación es muy difícil. Estamos perdiendo entre 60 y 100 soldados al día, muertos en combate, y alrededor de 500 heridos en acción. Estamos manteniendo nuestro perímetro defensivo”, explicó sobre la situación en el Donbass, la zona en el este del país donde se concentran la mayoría de los combates.

En tanto, habló de lo que consideró las “debilidades” del Kremlin: “Si no puedes hablar, es debilidad. Es debilidad empezar la guerra, ya lo han demostrado. Si no puedes ocupar ese país, es debilidad”.

“Al mismo tiempo, si quieres que algo le pase a la familia del líder de otro país, es incapacidad política a la hora de hacer algo”, señaló y añadió: “Todo el mundo sabe que estoy aquí. Puedes lanzar bombas contra este lugar, pero, ¿qué logarías?”.

Si bien aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está “casi aislado”, por otro lado apuntó contra la fuerza de las sanciones de las potencias occidentales.

“El mundo siempre sigue dándole una oportunidad, ya que las sanciones no fueron aplicadas en su totalidad. Hay huecos cuando algunos líderes dicen que debería ofrecerse una salida al líder ruso”, sostuvo y reclamó más medidas contra Moscú por las “atrocidades” en su país.

La Unión Europea (UE) aprobó esta semana un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo a las importaciones de petróleo y restricciones bancarias.

