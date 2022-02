/ / / San Guillermo: Presentarán denuncia para que se investigue compra de material para obra de caminos por la ruralidad

En el transcurso de esta semana presentarían una denuncia penal contra las autoridades municipales, la Comisión de Caminos Rurales de San Guillermo y todos aquellos que estén involucrados en la adjudicación de la compra de material granular para el denominado camino a La Romilda hacia la escuela Campo Mottura. Además realizarían una presentación ante la Cámara Contencioso Administrativo de Santa Fe a los fines de que se investiguen la posible existencia de delitos.

La denuncia que se presentaría patrocinada por un abogado profesor integrante de un centenario estudio jurídico de la ciudad de Santa Fe, estaría fundamentada en el incumplimiento del pliego de condiciones de la licitación pública para la adquisición de material granular 0-20, en el marco del programa Caminos de la Ruralidad que promueve el gobierno provincial.

Tras la convocatoria a licitación para la compra del material para la realización de la obra, la misma fue adjudicada a la oferta económica ubicada en segundo lugar presentada por la empresa de quien era presidente comunal de Monigotes, Oreste Gerosa, dirigente de la UCR ligado al senador Felipe Michlig y al secretario de gobierno de San Guillermo Pablo Doro.

Las ofertas de la licitación pública cuya apertura de sobres tuvo lugar en los últimos días de noviembre del año pasado contó con la presentación de cuatro oferentes, resultando la más económica la presentada por Pachiega S.A. con un total de 42.660.000 pesos, seguido por Oreste Gerosa con 42.900.000, Lucca Materiales SRL 43.560.000 y Pablo Gabriel Chinellato 44.900.000 pesos, siendo adjudicada al oferente ubicado en segundo lugar, a pesar de resultar en la suma de 240 mil pesos superior a la primera.

Por otra parte además de ser adjudicado a quien realizó la segunda oferta económica, quien resultó favorecido estaría inhabilitado para participar de la licitación pública al establecer el pliego de condiciones que no lo podían hacer quienes cumplen funciones públicas, como en este caso en el ámbito comunal. Oreste Gerosa al momento de la presentación de las ofertas y apertura de sobres ocupaba la presidencia comunal de Monigotes y en la actualidad es primer miembro suplente de la comisión comunal de esa localidad.

Quien era funcionario de la comuna de Monigotes al momento de realizar la presentación de la oferta habría presentado una certificación que no estaba alcanzado por las restricciones que imponía el pliego de condiciones, por lo que la denuncia también alcanzaría a Gerosa a los fines de que se investigue si no habría existido falseamiento en la referida documentación.

Al concretarse la adjudicación por parte de las autoridades responsables, frente a las irregularidades detectadas hubo presentaciones administrativas solicitando se detenga el proceso. Los mismos fueron rechazados y continuaron con el trámite de manera normal, a pesar que habría correspondido dejar fuera de la misma al presidente comunal de Monigotes y declarar desierta la licitación, convocando a una nueva, sobre todo para brindar a la sociedad un transparente manejo.

El titular de Pachiega S.A. comentó que al enterarse que estaban adjudicando la compra a un oferente que incumplía las condiciones, informó a las autoridades de San Guillermo mediante notas y cartas documentos la situación, les dijeron que la calidad del material que ofrecíamos nosotros es inferior al ofrecido por quien le compraron el material, es algo que no tiene sustento, ya que tanto nosotros como a quien le compraron cargamos en la misma cantera y no tienen un lugar de carga para nosotros y otro para ellos, por lo tanto el material es exactamente el mismo, además si uno va a la cantera y toma muestra de dos o tres camiones diferentes se va a encontrar con piedra de la misma medida pero diferente porque depende de los cambios que va teniendo la montaña que van moliendo, por lo que el argumento de la diferencia de calidad no existe al ser de la misma cantera, explicó

Por otra parte señaló que la idea que ellos tenían era la de montar un obrador a la mitad de la traza con cargadora frontal a cargo de su empresa, como así también una motoniveladora a los fines de avanzar con mayor rapidez, además de brindar mayor seguridad al no quedar volcado el material sobre el camino sin ser trabajado, además de una mejor calidad de trabajo al iniciarse el kilómetro a la salida del sol para ser terminado a la tarde en una sola capa, son todas ventajas que brindamos con nuestros servicios a los clientes.

Así mismo señaló que utilizaron el fondo de garantía exigido en el pliego de condiciones alrededor de 60 días, el que fue restituido sin intereses, cuando este debería haber sido devuelto al momento de no adjudicarnos la compra del material.

Así mismo manifestó que no se persigue una cuestión económica con la presentación judicial, sino que la justicia investigue la existencia de incumplimientos en los pliegos para transparentar el manejo, si decía que un funcionario público no puede ser oferente, justamente se lo hace para que se maneje con transparencia, por eso queremos que la justicia investigue todo este manejo.

Es así que en el transcurso de esta semana con el patrocinio de un estudio santafesino a través de un abogado profesor especialista en Derecho Procesal Civil presentarían una denuncia penal contra las autoridades municipales e integrantes de la Comisión de Caminos Rurales de San Guillermo y todas aquellas personas que hayan intervenido en el proceso para que se investiguen los distintos delitos que en los que se podría haber incurrido, como así también contra el ex presidente comunal de Monigotes, además realizarían una presentación en la Cámara Contencioso Administrativo para que evalúe el procedimiento.

Cabe señalar que la Municipalidad de San Guillermo, comenzó con el ripiado del camino de la Romilda hacia la escuela de Campo Mottura, en una traza de 13 Km donde deberían colocar 15 mil toneladas de piedra con un presupuesto de 46.376.220, pesos otorgados por el gobierno provincial en el marco del programa «Caminos de la Ruralidad»

El referido convenio fue celebrado por el gobernado Omar Perotti al visitar San Guillermo junto al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas de la provincia, Luisina Giovannini, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Oscar Ceschi con la municipalidad de San Guillermo quien sería la responsable de la ejecución de la obra y la administración de los fondos fondos públicos aportados por todos los santafesinos para beneficiar en este caso a los productores sanguillerminos.

