/ / / Artista fue premiado en los juegos culturales Evita 2021

El joven artista freyrense Benjamín Brezzo obtuvo el primer premio en los juegos culturales Evita 2021 en la categoría sub 15 en dibujo/pintura con su obra «pilares de la solidaridad». Fue finalista por la provincia de Córdoba y fue galardonado a nivel nacional

«Benja orgullo de Freyre» fue la denominación del muncipio al informar a la comunidad que Benjamín Brezzo, alumno del Ipem Mariano Moreno de Freyre, obtuvo el primer premio provincial en dibujo/pintura, en virtud de su obra «Pilares de la Solidaridad», en los Juegos Culturales Evita de carácter nacional, edición 2021.

El trabajo recibió el reconocimiento de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano, quien premió su talento entregándole un diploma, una medalla, una tablet y dos remeras. El Secretario de Promoción del Empleo local, Emiliano Gorgerino, estuvo presente en el evento acompañando al joven freyrense.

La Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación entregaron los premios a los y las ganadoras de la edición 2021 de los Juegos Evita como reconocimiento por haber llegado a la instancia final provincial entre los que se encontraba el artista freyrense

El acto se llevó a cabo en la sede de la Agencia Córdoba Cultura, en la capital provincial, y contó con la presencia de las autoridades provinciales, de los y las ganadoras, jóvenes y adultos mayores de la edición 2021, familiares y representantes comunales y municipales.

Solo dibuje para participar

«Yo hice el dibujo para participar, después me avisa mi mamá que había llegado un mensaje que había ganado el primer premio, me emociona mucho porque yo lo hice para participar y quedar primero entre tantos chicos no lo pensaba» expresó Benjamín Brezzo en dialogo con Pablo Manassero.

El adolescente de 15 años desde muy chico comenzó con garabatos para luego empezar a dar forma a sus obras.

Al describir la obra ganadora «pilares de la solidaridad» comentó que dibujo un niño ayudando a una persona mayor a cruzar la calle, «Me puse con el lápiz y empecé a imaginar cosas que se relacionan con la solidaridad y lo plasme en el dibujo» señaló para indicar que hablo de solidaridad compartiendo desde chico, ayudando a las personas cuando necesitan

Los juegos culturales Evita 2021 se llevaron a cabo en distintas disciplinas bajo el lema «Creando Cultura Solidaria» como reflejo de la oportunidad generada para poder expresarse creativamente y colectivamente, en espacios donde prime la solidaridad y el respeto.

La obra de Benjamín Brezzo además, es exhibida en la web del Ministerio de Cultura de la Nación https://juegosevita.cultura.gob.ar

