/ / / / / Asegura que invertirá millones para seguir matando para adueñarse de Morteros y Rafaela

Evelio «Yiyo» Ramallo dijo que va a utilizar todos sus millones para seguir matando gente quien viene asegurando que se va a adueñar de Rafaela y Morteros, de acuerdo a lo que se desprende de las desgravaciones y lecturas de Whatsapp las que revelan una densa trama de narcotráfico, sicarios, negocios turbios, romances violentos y venganzas, similar a las formas utilizadas por el narco colombiano Pablo Escobar.

Todo surge de una investigación realizada por la justicia rafaelina en la que logro imputar a diez integrantes de la banda liderada por «Yiyo» Ramallo, mientras que otras once aún no fueron identificadas pero que también habrían integrado la misma para cometer crímenes, intimidaciones y actos de violencia. La misma investigación permitió brindar datos a la justicia de Morteros para esclarecer el homicidio de José Luis «Chichino» Cáceres en la que imputaron a otras seis personas pertenecientes a la misma banda.

Hace más de un año tanto Rafaela como Morteros vienen sufriendo balaceras que dejaron a personas sin vida y a heridos logrando las investigaciones realizadas por la fiscal Gabriela Lema de la justicia rafaelina esclarecer varios de esos hechos imputando en Rafaela a 11 personas por integrar una asociación ilícita organizada para cometer crímenes, intimidaciones y actos de violencia, cuyo jefe -desde la cárcel de Marcos Paz- es el rafaelino Evelio «Yiyo» Ramallo y al mismo tiempo brindaron la información necesaria al fiscal de Morteros Juan Fernando Ávila Echenique para el esclarecimiento del homicidio de José Luis Cáceres con distintas imputaciones a seis personas, cinco con domicilios en Morteros y una domiciliada en Rafaela, pero no habrían sido esclarecidas el resto de las balaceras ejecutadas en Morteros. (Ver aparte)

La justicia rafaelina le atribuye al menos 10 actos criminales, entre ellos, los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez; y las tentativas de homicidio de otras nueve personas, por lo que ordeno la jueza Cristina Fortunato la prisión preventiva a los once imputados

Además de estar imputados todos por asociación ilícita de manera individual existen imputaciones por violencia de género y calificaciones penales de privación ilegítima de la libertad, rapto y lesiones leves calificadas

En la audiencia imputativa se dieron a conocer numerosos audios de escuchas telefónicas a Ramallo que lo comprometen seriamente con la acusación de ser jefe de la asociación ilícita para cometer hechos violentos, diciendo la fiscal que los imputados, «han actuado con alto grado de impunidad y desprecio hacia la vida humana».

En algunos de los audios se pueden escuchar varias afirmaciones de «Yiyo», todas en el mismo sentido. Como él mismo lo expresó en una de esas llamadas, hablando con otra persona, su objetivo es «adueñarse de Rafaela» de la misma forma que tiempo atrás lo habría dicho a personas de Morteros.

Se escucha en las grabaciones a Evelio Ramallo nacido en Suardi expresando: «voy a seguir haciendo plata para celebrar y voy a seguir matando gente. A mí no me pueden parar más... que me maten...». El imputado dijo además que para cumplir este objetivo iba a «utilizar todos sus millones».

De las mismas escuchas telefónicas se desprende que «una ´boleta’ como denominan a un crimen le cuesta 150 mil pesos y señala «tengo millones [para matar gente]», pero además de ese monto que paga por muerte, si el tiro da en la cara abona una bono extra de 50 mil pesos. Muchos de estos trabajos lo hace con sicarios de Rosario que trabajarían con la banda de «Los Monos»

En una de las escuchas en la que encarga un trabajo a un tal Laureano, sicario de la banda de Ramallo, dice: «Que se note que es un ajuste de cuentas, que somos ‘mafia».

Un gran estructura

De acuerdo a lo manifestado por la fiscal, Ramallo tiene una estructura organizada, en la que la madre Evangelina Juana Flores (54) detenida en este proceso actúa como administradora y guardadora del dinero producido por la asociación y es un nexo directo de Evelio Ramallo. Logro determinar la fiscal que tienen una cuenta bancaria como cotitulares según un informe de Afip. Entre un cúmulo de evidencias, Lema explicó que, «Evangelina guardaba dinero para la compra de dólares y la orden y autorización para estos movimientos se las daba su hijo». Presenta también algunos datos contradictorios como que siendo jubilada de Anses, es propietaria de una casa quinta en la ribereña ciudad de Sauce Viejo.

Además tiene comunicación con su hermana Natalí Ramallo (27), quien también actúa como intermediaria, vinculada con las armas y el tráfico del dinero. Actuaba como intermediaria entre los proveedores de recursos materiales para la organización y los estamentos inferiores, recibiendo dinero producto de la actividad de la asociación y adquiriendo bienes para su funcionamiento. «Natalí pagaba a los sicarios, porque la asociación pagaba para matar gente». Agregó: «había una constante comunicación entre el jefe («Yiyo») y las organizadoras. Él les daba las órdenes a su mamá, a su hermana y a su pareja».

Otra de las organizadoras es Eunice Febe Trossero. (33) -pareja de «Yiyo»- administradora del dinero y además relacionada a la adquisición de armas», ella además, «no tiene modo de acreditar el dinero que tenía. Ella realiza ventas de pan». En la pericia contable, el resultado manifiesta que «Eunice no se encuentra inscripta en Afip como contribuyente, por lo cual no puede tener una fuente legal de ingresos». Es propietaria de $ 970.000, también posee un Ford EcoSport 1.6 Titanium y una moto: «No hay modo en que justifique ese dinero que tenía -dijo Lema-. No hay ningún elemento para que ella pueda acreditar ingresos y adquisiones legales», señaló.

Quien se encuentra prófuga Tamara San Lorenzo, alias «La Gringa Jara», tenía a su cargo un rol fundamental: la logística de la asociación. Proporcionaba alojamiento a los miembros que no son de la ciudad, proveer de los recursos materiales para cumplimentar con las tareas encomendadas -vehículos y armas de fuego- como así también, al recolectar las ganancias y abonar los gastos generados por la asociación. Dijo la fiscal Lema: «Tamara es la gestora de la violencia armada. Entregaba a la gente, ella no mataba pero les dice a quién hay que dispararle».

Los Gatos

El resto de los integrantes de la banda eran denominados «Los Gatos» donde cada uno cumplía distintas funciones y hacían «todo lo que ‘Yiyo’ les decía que tenían que hacer», Mauro Ezequiel Díaz coordinaba desde la cárcel de Piñero los recursos humanos para los delitos y conseguía líneas de teléfono, Lucas Martín Rigoni conseguía armas y vehículos y ejecutó hechos violentos, Mauricio Tomás Stefano se encargaba de logística, alojamiento, armas y vehículos, también ejecutó hechos violentos.

Para la ejecución de hechos violentos utilizaba a menores de edad integrantes de la barra «La Progreso» de Barranquitas se trata de Kevin C., de larga trayectoria delictiva, Iván Laureano A. y Tomás Julián L. alias «Toma Jugo», quien además está imputado por el homicidio de José Luis Cáceres en Morteros

Varias mujeres fueron mencionadas como «entregadoras de los objetivos», encargadas de resguardar las armas y de realizar tareas de apoyo a los miembros de la banda encargados de ejecutar los hechos violentos, Ezequiel David López junto a Yanel Rocío Acuña señalaban a las víctimas para que los ejecutores las individualizaran. Naiara Sofía C., otra menor de edad, tenía el mismo rol de «entregadora».

Carina Soledad Castillo, ex pareja de Evelio Horacio Ramallo, resguardaba los objetos a la organización y obrando como nexo con Ramallo. Otra de sus exparejas, Florencia Silvana Ocampo, también guardaba los objetos y podía conducir los autos de la organización.

Agustina Anabel Irazoqui, pareja de Yiyo ocupó el rol de miembro, realizando tareas de logística, al proveer de recursos materiales -vehículos y armas- a los ejecutores, como así también ejecutando hechos violentos en favor de la asociación

Diego Benjamín Abrón, Alejandra Lorena María Lang y Camila Soledad Yribas resguardaban objetos a la asociación, administraban el dinero y adquirían bienes de manera lícita disimulando el origen ilícito de los fondos utilizados a tal fin.

Finalmente, Ileana Morena Rodríguez, guardaba las armas y le daba apoyo a los ejecutores de los hechos violentos.

No conoció otra cosa

Evelio Horacio «Yiyo» Ramallo, un suardense que comenzó en su pre adolescencia cometiendo hechos contra la propiedad en la ciudad que nació y en Morteros, más tarde se trasladó con su familia a Rafaela, pero empezó a ser conocido cuando en el 2014 baleo al policía Adrián Pérez cuando fue a detenerlo por el robo a una estación de servicios, dándose a la fuga acompañado por Nadia Alejandra Peralta

Al ser detenido en el penal de Coronda instaló su base de operaciones dando comienzo a la densa trama, al encontrarse en cinco meses ocho teléfonos, fue trasladado a la cárcel de Piñero, donde estuvo con Guille Cantero el líder de la banda de «Los Monos» con quien arreglo para emplear a sus sicarios. Desde ahí fue llevado a un penal del norte de Chaco hasta el 26 de febrero de 2022, que fue derivado Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz, donde se encuentra en la actualidad con condenas hasta el 2032, pero de acuerdo a la investigación nunca dejo de comandar y desarrollar telefónicamente los hechos violentos, además de manejar la venta de drogas en la que participa otro grupo de personas





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.