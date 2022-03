/ / Conflicto Israel-Palestina: hipocresía y doble vara occidental

Por Agustina Bortolon y Maximiliano Taibi

Dialogamos con Abd Alshalalde, palestino residente en Venezuela, para que nos acerque la situación actual en Palestina con respecto a Israel, el rol de EEUU y la doble vara occidentalista de los medios de comunicación para abordarlo.

Abd Alshalalde nació en Hebrón, Cisjordania. Es una ciudad donde se vive la peor cara del apartheid. En diálogo con El Resaltador, Abd mencionó que en este lugar "hay cientos de colonos israelíes. Los palestinos están separados por puntos de control antihumanos. A veces, incluso, no los dejan pasar; contrariamente a los colonos israelíes que vienen desde Estados Unidos, quienes pueden moverse libremente".

En la misma línea, Abd comentó que en Palestina "se vive un clima de violencia constante. Así es la vida de los palestinos bajo la ocupación sionista de Israel. El problema es que las noticias no llegan, lo que publicamos no es ni siquiera el 5% de lo que sucede".

"Asesinan a jóvenes que conforman la resistencia palestina en Cisjordania. En la última semana asesinaron a 7 jóvenes y niños palestinos". Estas matanzas indiscriminadas tienen como finalidad realizar una "limpieza étnica", que se evidencia sobre todo en Jerusalén.

Palestina está bajo ocupación desde hace 74 años

Abd manifestó que en Palestina llevan más de 74 años bajo ocupación. "Con el acuerdo del siglo de Donald Trump en el 2020, de manera silenciosa roban tierras, demuelen casas, tiendas y los colonos construyen sus edificios. Esto hace que los jóvenes palestinos quieran defenderse".

"La Franja de Gaza lleva más de 16 años bloqueada por mar, tierra y aire. Pero es el mismo genocidio que en Jerusalén. Hay realidades distintas dependiendo el territorio pero que al final son parte de la misma invasión".

El rol de Estados Unidos en el conflicto Israel-Palestina

Abd planteó que "para USA, Israel es el país que tiene en el territorio para poder influenciar. Entonces a través de Israel y el sionismo lo están logrando. No quieren estabilidad en Medio Oriente (Palestina, siria, Yemen) sino que Israel lleve adelante los intereses de Estados Unidos. Es por eso que lo apoya económica y militarmente".

"No es tanto por recursos naturales, debido a que Palestina no tiene petróleo, sino que lo hacen por las influencias que necesitan para consolidar el imperio. Por eso no deja que los países árabes progresen y tengan su independencia real. Con los imperios todo es válido: pueden robar o asesinar para cumplir sus objetivos".

Abd explicó, además, que los organismos internacionales "han señalado con evidencias el apartheid. Como palestinos queremos que se apliquen las resoluciones de la ONU. Tenemos muchas resoluciones, entre ellas la 181 que es un plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina. Ahí se dividió el territorio en tres partes (Internacional, Palestina e Israel) y lo que se busca es que se aplique para que Palestina pueda por fin tener su territorio".

"Asimismo, la resolución 242 es sobre la ocupación de 1967. Este acuerdo dice que las Fuerzas de Israel deben salir de los territorios ocupados (Altos del Golán, Cisjordania, Desierto de Sinaí). Por último, la resolución 194 refiere al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, de donde fueron expulsados durante la Nakba en 1948".

"Hay otras resoluciones, pero estas son muy importantes porque permitiría que los palestinos puedan volver a sus territorios ocupados. Sin embargo, cuando se trata de cumplir estas resoluciones, en el Consejo de Seguridad de la ONU siempre hay un veto. Incluso muchas veces no se puede llevar por falta de voluntad. No ocurre lo mismo que está sucediendo ahora con Ucrania".

La hipocresía y la doble vara de Occidente es evidente

Abd dejó en claro que hay una doble vara con perspectiva occidental para hablar de los conflictos internacionales. "Queda al descubierto con declaraciones que han hecho periodistas abiertamente en medios de comunicación. Hablan de gente incivilizada al hablar de otros territorios que no sean occidentales. Estados Unidos no va a dejar que ningún país sancione a Israel".

"Cuando se trata de una luchadora de Ucrania, es una luchadora...pero cuando una luchadora palestina agarra un arma es terrorista. Por el dominio de USA de los medios de comunicación hay mucha censura de lo que pasa en Palestina. Hay un grave error a la hora de comparar el antisionismo con el antisemitismo. Entonces, por condenar los hechos israelíes ya se habla de que somos antisemitas".

"Antisionismo no es igual a antisemitismo"

"No se trata de condenar a una religión sino de condenar el apartheid. Solo queremos luchar para lograr tener un país libre y soberano en territorios propios", explicó Abd.

"Nosotros tenemos el Movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) que nació en el 2005, pero que es tildado de antisemita. Queremos que los pueblos libres del mundo sancionen económicamente al Estado de Israel por las violaciones a los derechos humanos que cometen".

"Que las resoluciones de la ONU se cumplan. Es un punto muy básico: que las resoluciones de la ONU se pongan en marcha. Que los pueblos libres del mundo sean conscientes de lo que está pasando en el territorio palestino. Que se pueda difundir lo que pasa en Palestina es muy importante para que la gente sepa y se movilice".

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.