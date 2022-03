/ / “El Movimiento Feminista es el movimiento social más importante de nuestra región en los últimos años”

(Transcripción de la Columna de Karina Batthyány Conflicto entre Rusia y Ucrania)

Desde Clacso convocamos a la necesidad de una urgente resolución pacífica de este conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia, que tiene una gran complejidad, por supuesto raíces históricas. Creemos que tiene que encaminarse a una resolución pacífica y negociada, que sobre todo y ante todo coloque el interés y la defensa de las personas, de los pueblos que habitan Ucrania y Rusia y evite los altos costos humanitarios que siempre tienen estas situaciones de conflicto de guerra.

Sabemos que las personas y los pueblos son las primeras víctimas de las guerras y de las sanciones de todo tipo que se realizan en estas situaciones –sanciones económicas–y, por esa misma razón, llamamos a que las hostilidades cesen cuanto antes.

Creemos firmemente que la paz se construye con diálogos, con consensos, sin agresiones, sin uso de la fuerza entre los estados y respetando un principio que para CLACSO es absolutamente básico, que es la autodeterminación de los pueblos y por sobre todas las cosas respetando los derechos humanos.

Sabemos cómo se ha roto el frágil equilibrio que esta región tiene y, desde América Latina y el Caribe (declarada zona de paz), además nos debemos un estudio más profundo sobre toda esta problemática. Queremos comprometernos entonces a abrir un espacio también de debate y de análisis con una perspectiva multidimensional que involucre las dimensiones sociológicas, políticas, jurídicas, históricas y económicas frente a esta situación.

Marzo, Mes de las Mujeres CLACSO

-Veíamos en las últimas horas una situación de violencia brutal de abuso y violación a una mujer joven en un barrio céntrico (Palermo) de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo es algo que se multiplica en muchos lugares, pero que es como una muestra de la brutalidad que se da en el día de hoy… ¿Cuáles son esos temas que consideras tienen que estar sobre la mesa pensando en este Mes de las Mujeres?

-En primer lugar, recuperar esta idea del Mes de las Mujeres que la hemos instalado desde hace tres años en CLACSO como una excusa para hacer más visible aún la temática de las desigualdades que enfrentan las mujeres en América Latina y el Caribe. Todo el año trabajamos el tema de los feminismos, la igualdad de género es un tema central en CLACSO, siempre lo ha sido y lo es cada día más, y le hemos dado una centralidad muy particular en estos tres últimos años.

Desde ya adelanto que estos temas estarán en la Novena Conferencia Regional #CLACSO2022. Es casi una conferencia feminista donde los feminismos serán uno de los ejes articuladores del programa de nuestra conferencia. ¿Qué temas y qué elementos? Son muchos… Pero yo lo centraría en torno a la noción de autonomía y a las distintas dimensiones de la autonomía de las mujeres. Autonomía económica, en primer lugar, tiene que ver por un lado con toda la inserción de nosotras las mujeres en el mercado de trabajo, en la generación de ingresos, en la posibilidad de tener ingresos propios y de no depender económicamente de nadie. Y también dentro de esa dimensión económica, aquellos elementos que son los que generalmente impiden la participación plena de las mujeres en la vida económica, como por ejemplo en trabajo no remunerado y los cuidados que tantas veces hemos abordado en las columnas de Info CLACSO. Autonomía económica entonces en términos de lo planteado, pero también la autonomía de la toma de decisiones, y se refiere a la posibilidad de que las mujeres estemos en los espacios donde se toman las decisiones a nivel global, nacional y local en todos los ámbitos. Por supuesto en la participación política, pero no solamente en los sindicatos, en las empresas, en los movimientos sociales, en todos los lugares que se toman decisiones.

Y esta autonomía en la toma de decisiones también se relaciona con otro concepto, que a mí me parece muy importante, que es el de descomponer la idea de equidad en tres “equi”: la equifonía, la equivalencia y la equipotencia. Obviamente la equivalencia refiere a la autonomía económica; la equifonía y la equipotencia refieren a la autonomía en la toma de decisiones, que pasa por compartir los espacios de toma de decisiones pero también por la equifonía, porque las voces de nosotras las mujeres no sólo tengan lugar en todos lados y sean escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. Porque muchas veces sabemos lo que pasa cuando hablamos con las mujeres en distintos espacios.

Entonces autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones… y dejo para el final la autonomía física, porque refiere justamente a dos grandes elementos: A todo el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos (que también hemos abordado en InfoCLACSO) a partir de las aprobaciones recientes en América Latina de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia (más atrás en el tiempo en Argentina), pero también refiere a la violencia basada en género. Me animo a decir que si hay algo que es común a todos los países de América Latina y el Caribe, el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que ocupa los primeros lugares en la agenda pública de género, en la agenda de preocupación. Es una lamentable constante en todos nuestros países y las formas de expresión son muchas desde el feminicidio, como el lamentable, condenable y repudiable hecho que ocurrió en Palermo (Buenos Aires, Argentina) en estos días que no es la excepción. Lamentablemente es también una regularidad. Hace poco también pasó en Uruguay y también en los distintos países de América Latina, son formas brutales y tremendas de expresión del patriarcado y la dominación de los varones hacia las mujeres en nuestra sociedad.

-Pensaba en la multidimensionalidad que tú estabas haciendo en las dificultades que tiene la violencia de género, luces y sombras en una América Latina y el Caribe muy variable, países que están teniendo avances por las luchas de los feminismos pero vemos estos retrocesos con situaciones muy brutales o incluso con sectores del conservadurismo que se arrogan el derecho casi de representación y que intentan traccionar hacia atrás. Es complejo el panorama porque aparte de ser diverso es muy variable, dependiendo el lugar de Latinoamérica en el que se ve la situación.

-Absolutamente. Preocupa también cómo han ganado lugar en los distintos países de América Latina justamente esos discursos conservadores, al extremo que proclaman a viva voz el anti feminismo y el invento absoluto de la ideología de género, para justamente contrarrestar lo que ha sido el movimiento social más importante de nuestra región en los últimos años: el Movimiento Feminista. Y expresión de esto es, por ejemplo, la famosa Marea Verde que se ha extendido no solo en nuestro continente sino también fuera del mismo. Entonces, todos esos temas son luces y sombras. Porque también tenemos que reconocer los avances que han ocurrido en los últimos 50 años, pero esos avances también están muy empañados por los retrocesos brutales que implican estos dos años de pandemia en la situación desde todo punto de vista de las mujeres en América Latina y el Caribe. Recordemos el informe de la CEPAL que mencionamos hace pocas semanas, donde se habla de retrocesos en décadas sobre la situación de las mujeres en nuestra región. Por eso desde CLACSO al Día de la Mujer le destinamos un mes, porque si le destináramos un día (8 de marzo) no sería suficiente para ir profundizando en cada uno de estos elementos. Y por eso también estamos planificando una serie de actividades que nos irán acompañando en las distintas semanas de marzo y mis columnas de InfoCLACSO del mes de marzo estarán destinadas a la temática de fondo de ir abordando distintas dimensiones y la situación actual para nuestra región desde esas dimensiones de la desigualdad de género.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.