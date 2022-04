/ / / Instituto Privado 9 de Julio de Morteros: Formación en valores, social deportiva y convivencia cultural

El Instituto Privado 9 de Julio creado en forma conjunta por la mutual y el club, surge a partir de la necesidad de adecuar a las normativas la guardería que venía funcionando dentro del club, es así que decidieron institucionalizar a la misma. «En ese momento me contacto con Zulma Stobbia que dejaba de ser rectora del Colegio Cristo Rey a quien le pedí que se sumara al proyecto, entonces empezamos a hablar con las fuerzas políticas para lograr las autorizaciones pertinentes» comenzó recordando el directivo y representante legal, Fernando Baudino Romero

Prosiguió señalando que «En virtud de que se trata de una institución de carácter deportivo, siempre existió la sensación por parte del Estado que lo que se quería hacer era buscar prebendas para que favorezcan al desarrollo de un deporte y utilizar a la escuela como una especie de escudo o pantalla, pero en realidad había otro fin que no era obtener beneficios para la competencia deportiva. Logramos desmitificar eso, diciendo que nos íbamos a hacer cargo de todo lo que era pago de sueldos de profesores y que obviamente nos poníamos a disposición de la provincia para que nos fiscalicen y vayan viendo como funcionamos, entonces la idea nació para institucionalizar la guardería y a partir de ahí surgió el objetivo de hacer una escuela de carácter primario»

Proyecto Bicultural

En la actualidad el Instituto Privado 9 de Julio cuenta con un total de 370 alumnas y alumnos en jardín maternal, nivel inicial, nivel primario y secundario con orientación social deportiva, el secundario está en el tercer año y proyectan en ser el primer instituto bicultural de la ciudad, con la idea de compenetrar la cultura oriental con nuestra cultura occidental. En ese sentido quien es considerado en el ámbito mutualista como referente del Servicio de educación mutual, Fernando Baudino Romero explicó: «El oriental está entrenado para no sentir, el occidental para sentir, el occidental es más sufriente, el oriental es más frio y esos modos de vida desde que es la monogamia en el sistema oriental o como es en el sistema occidental o como ellos ven la educación genera mucha apertura mental, porque son muy diferentes en el modo de encarar un problema, el modo de contar, ellos con una mano cuenta hasta diez y tienen la posibilidad de simplificar las cosas, son en ese aspecto mucho más practico que nosotros y obviamente están dispuesto ellos a través del Instituto Confucio a permitirnos ingresar en su cultura sin invadir, respetando nuestra idiosincrasia»

Siguió Baudino fundamentando la novedosa iniciativa señalando «Nosotros sabemos desde Napoleón a esta parte que China es un monstruo dormido y no hay que ocultar, ni tapar con una mano la realidad, creo que China es potencia mundial y no hay que subestimarla bajo ningún punto de vista. Siempre uno tiene miedo a lo nuevo, pero con las autoridades que hable del Instituto son muy respetuosas, no avasallan, permiten ellos que aprendamos y ellos pretenden aprender, nuestro idioma también es muy difícil y todo parte del idioma, a partir del idioma se generan un monton de lazos, el año nuevo chino, por qué nuestro color es el blanco el color de la transparencia, la paz y para ellos es el rojo, son cosas muy lindas para profundizar»

Contenidos

Al referirse a los contenidos que se brindan en el aula manifestó que son exactamente los mismos que ofrecen en las escuelas públicas, contando los alumnos que asisten al Instituto Privado 9 de Julio con aditamentos curriculares, siempre aprobados por el Ministerio de Educación de la provincia.

Están iniciando un programa con el Instituto Trilingüe Arguello de Córdoba con el propósito que los alumnos del Instituto 9 de Julio puedan rendir el First del idioma británico con la posibilidad de que obtengan una certificación como herramienta social y laboral para la alumna y el alumno, «Al inglés que enseñamos, existe la posibilidad que se profundice y obtengan un título académico como una herramienta más para el mañana, para su curriculum vitae» explicó el directivo del Instituto

Por otra parte señaló que trabajan de forma lineal con las directoras de los tres niveles con la idea de que funcione con una columna vertebral en donde todo este alineado para que la orientación mantenga un lineamiento en todos los niveles a los fines de evitar retrocesos, «los mismos profesores que trabajan a nivel deportivo en el club son los docentes del Instituto, entonces los chicos tienen una contención muy grande, se acomodan los horarios para que la práctica deportiva de competencia no sea lastimada por la práctica educativa. La práctica deportiva en el club es opcional, pero contagia, porque el deporte es saludable, saca a los chicos de la calle, se transmiten valores, simples, pero muy buenos, como pedir permiso, perdón, saludar, el deporte educa y desde el instituto reafirmamos esos valores».

Buscan autofinanciamiento

«El Estado no subsidia absolutamente nada, fue una condición que nos puso el Estado porque en su momento no tenían presupuesto, entonces resolvimos asumir el compromiso, donde la mutual se ocupa de la infraestructura, proveer aulas, material didáctico, mobiliario todo lo que sea necesario la mutual lo provee y la cuota que es muy chica comparada con las cuotas que se pagan en colegio privados, nuestra cuota es de 7500 pesos, mientras que en Córdoba está alrededor de 25 mil pesos, es una cuota que tiene por objeto que toda la sociedad pueda acceder a la educación».

«Hoy tenemos un déficit mensual de casi 970 mil pesos, la idea es cubrir ese déficit cuando el colegio funcione a pleno y una vez que este cubierto, lo que excede, ya existen acuerdos, va a ser distribuido entre el personal docente, porque la función de la mutual no es ganar absolutamente nada, entonces el personal docente que tanto hizo y que ayudo en los peores momentos, ganando lo mismo que cualquier docente, pero trabajando el doble, porque el instituto requiere mucha exigencia, mucha preparación, queremos retribuirlo el día de mañana, ellos saben que si logramos una buena matricula, ellos van a tener su beneficio» destacó Fernando Baudino Romero

Proyectos

Al referirse a los proyectos volvió a reafirmar la intención de avanzar con la enseñanza bicultural, por lo que esperan la llegada a Morteros del primer profesor de China, lo que se demoró por el rebrote de Covid en aquel país, esperan que todo se resuelva para que en mayo estén ingresando al país. «La idea es que el instituto Confucio nos provea de uno o dos profesores que se instalen en Morteros. Ellos no tienen pretensión económica, lo ven como un intercambio cultural, nosotros le tendríamos que brindar alojamiento, comida, son jóvenes chinos que saben hablar castellanos y brindarían clases en Morteros, esto va a ser algo diferente que generara un salto de mucha calidad en materia educativa»

