/ / / Promueven una cultura diferente en seguridad vial

Una reunión de trabajo con con directivos y representantes de instituciones educativas locales concretó el municipio con la presencia de Horacio Botta Bernaus para consensuar y desarrollar un taller sobre educación vial.

Siguiendo con las acciones que el municipio lleva adelante en materia de seguridad vial encabezada por el intendente Augusto Pastore junto a concejales y parte del equipo de gobierno compartieron los lineamientos de lo que se espera de la escuela en materia de formación de las nuevas generaciones en seguridad vial

Además plantearon el desafío que apuesta a las y los jóvenes con el programa mi primer licencia con la idea que el municipio presente una actividad formativa para los nuevos conductores que quieren acceder a la licencia

«Podemos poner todas las herramientas de control que estén a nuestro alcance para salir a controlar el transito pero no va a alcanzar, si no nace de programas como se planteó en su momento donde todos participemos de la búsqueda de las soluciones, donde desde el establecimiento educativo, desde los chicos que toman su primera licencia, desde el formador de formadores» señaló el intendente y puntualizó que están trabajando muchos en controles, pero le sorprende que quienes exigen que estos se hagan cuando les toca, se quejan y contratan a estudios jurídicos para realizar reclamos.

Por otra parte reflexiono sobre lo que significa un accidente de tránsito, donde además de poner en riesgo la vida, significa faltar al trabajo, perdidas economicas, poner en marcha la logística de salud, «los accidentes de tránsito son más que el ruido molesto que a todos nos molestan, entonces compartir que es un problema que estamos buscando el mejor asesoramiento posible para trabajar en la materia que falta y mucho, pero que lo vamos a trabajar, pero si nos involucramos todos, va a ser mucho más fácil»

Así mismo sostuvo Pastore que el crecimiento del parque automotor es exponencial, razón por la que están trabajando con el curso mi primera licencia para alumnos de quinto y sexto año, el curso formador de formadores, pero «es un tema que no se resuelve solo, es un tema que necesariamente necesita que todos estemos involucrados porque no se resuelve con policía, no se resuelve con inspectores, se resuelve con una conducta social vial en la cual todos participemos dela solución»

