/ / / Chicas y chicos de la deserción y el abandono de Morteros

Por Miguel Peiretti

Niñas, niños y adolescentes inmersos en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas abandonan el sistema escolar, pero no existen a nivel local políticas públicas que apunten a resolver esa problemática que va estragando el futuro social de la comunidad en su conjunto. La acción del gobierno municipal es el perverso sostenimiento consumista para el enrequicimiento económico de unos pocos.

A fines de 2019, el presidente de uno de los centros vecinales de Morteros denunciaba el alto índice de deserción escolar y el ingreso a consumos problemáticos de niñas, niños y adolescentes, como así también señalaba que ninguna de las áreas municipales abordaba la situación quedando a la deriva la niñez y adolescencia morterense como un emergente de problemáticas sociales que existen en la sociedad. Esa realidad después de casi tres años no fue modificada.

El Indec declaraba en el 2018 una de las zonas de otro de los barrios como villa de emergencia, evidencia del abandono social de las políticas municipales a pesar de que los vecinos que residen en el sector nunca aceptaron este rotulo.

Desde estas páginas desde hace mucho tiempo venimos poniendo de manifiesto que en lugares de escasa iluminación trasluce el fuego encendiendo las pipas de crack, los porros entre otras sustancias que son consumidas junto a alcohol ante la indiferencia de quienes permiten que el contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución adolescente entre otros sean parte de lo que les violenta la vida a las pibas y los pibes.

Existe una ordenanza municipal que prohíbe a los comercios vender alcohol a menores de 18 años, pero por dinero o crueldad las reglas suelen no cumplirse con la complicidad de las autoridades municipales que habilitan estos incumplimientos como plataforma para que los mercaderes de la muerte logren penetran en las niñas y niños que poco después serán víctimas de las rebajada sustancias de pésima calidad para atravesarles el cuerpo y el alma.

De la misma manera que dejan que la niñez y la adolescencia se sumerjan en el alcohol, dejan que el crecimiento sostenido de la deserción escolar sea silenciado a pesar que con esfuerzos desde las escuelas muchos docentes en soledad tratan de sostener la matricula, como lo manifestara el dirigente vecinal a pesar de la angustia y la desesperanza que acarrea esta problemática.

Este abandono que sufre una gran parte de la niñez y adolescencia como herencia de lo padecido por sus padres, no puede seguir esperando, porque a cada año que pasa emprenden el triste camino que los conduce al semi analfabetismo, el atraso, la marginación y la degradación. Un genocidio intelectual como lo denominaban en Barbiana, un caserio italiano donde Lorenzo Milani organizó una escuela popular para que dejen de perderse la película que solo, es protagonizada, por unos pocos.

La situación social en la infancia y adolescencia es preocupante, lamentablemente no existe quien se ocupe, no existen datos certeros en el municipio de la cantidad de pibas y pibes que dejaron la escuela y lo que es peor no se está haciendo para que vuelvan a estudiar.

Se deben pensar políticas públicas para que los chicos y chicas estén dentro de la escuela y en las condiciones necesarias, pero no descargando sobre la escuela y los docentes o la familia que sufrió el mismo abandono, sino desde una perspectiva multisectorial con un proceso de abordaje colectivo.

Los más de 18 millones de pesos anuales que salen de las arcas municipales para financiar a seguridad ciudadana para reprimir a los más vulnerables como herramienta para ocultar estas falencias que arrojan cada vez a una mayor cantidad de pibes y pibas al consumo de alcohol y drogas, deberían ser invertidos para el desarrollo de políticas de seguridad en serio que promuevan el regreso a la escuela de quienes desertaron, brindar posibilidades laborales a sus familias con ingresos dignos y sobre todo con acciones preventivas para erradicar el mercado de las drogas, porque si no el slogan «siempre para adelante» del intendente municipal seguirá siendo una inmensa mentira al sustentar las bases de una sociedad profundamente cada vez más desigual constructora de la inseguridad.

