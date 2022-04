/ / / Crisis en el gobierno sanguillermino

Tras la dimisión del secretario de gobierno Pablo Doro y el pedido de renuncia al Secretario de Servicios Públicos Conrado Maidana, el radicalismo resolvió dejar de ser parte de la alianza en el Ejecutivo. La concejal Mirta Giovanini con alguna crítica a sus correligionarios anuncio que seguirá manteniendo la alianza en el Concejo Deliberante.

La intendenta Romina López que en cuatro meses de gestión tuvo tres bajas en su equipo de gobierno, salió a desmentir al radicalismo al manifestar que «No se rompió nada. La alianza continúa, sólo que se desafectaron dos secretarios radicales. En la Municipalidad siguen trabajando gente radical. Estamos trabajando bien, con el resto de los integrantes radicales».

Frente a las manifestaciones de López en declaraciones a Canal 50 Pablo Doro aseguró que el PRO no tuvo respeto a la institucionalidad del radicalismo al pedir la renuncia de Conrado Maidana quien es el presidente del partido. «Las decisiones se tomaban unilaterales, no participaba el radicalismo en las decisiones» y aclaro que por una cuestión económica, a los fines de que no pierdan sus sueldos quien ocupa distintos cargo en el municipio, resolvieron que ya no representan al radicalismo, sino quien siga en su cargo lo hará a título personal.

Así mismo aclararon del centenario partido que no darán ningún nombre para ocupar la secretaria de gobierno como lo manifestara la intendenta, sosteniendo que el radicalismo no mantiene la alianza en el gobierno municipal, pero si la seguirán sosteniendo para las elecciones.

Esa posición fue cuestionada por la concejal Mirta Giovannini quien ocupa una banca por la UCR, al considerar que la gente eligió a un grupo de trabajo, «Todos podemos tener diferencias, pero también tenemos que aprender a trabajar en equipo. No quiero que la gente deje de confiar en nosotros» expresó al anunciar que ella seguirá dentro de la alianza, apareciendo junto a la intendenta, pero no lo hizo con los dirigentes del partido que le facilitaron llegar a la banca.

Al asegurar Giovanini que la decisión por ella tomada cuenta con el apoyo del Senador Felipe Michlig, no solo pone en evidencia la fuerte crisis de gobierno que sufre el municipio, sino que también da la impresión que se quebró el radicalismo.

Ante la profunda crisis gubernamental por las profundas diferencias internas entre los partidos que conforman la alianza Cambiemos, denominada «Somos San Guillermo», llama poderosamente la atención el silencio de la oposición a pesar que los habitantes podrían sufrir las consecuencias por la crisis de gobernabilidad

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.