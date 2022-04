/ / / Pedro Solans declara en el Juicio por la Verdad: “Chaco da un ejemplo a nivel continental de cómo enfrentarnos a nuestra historia”

Este miércoles, el escritor Pedro Solans declarará en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí. Autor del libro "Crímenes en sangre”, que relata la historia de esta matanza sangrienta ocurrida en 1924, repasó el origen de su reseña y su encuentro con la sobreviviente Melitona Enrique en 2007. “Este es un juicio a la moral, a la ética y a la interpelación de la sociedad argentina", manifestó.

El escritor Pedro Solans, autor del libro “Crímenes en sangre. La verdad sobre la Masacre de Napalpí”, declarará este miércoles en el marco del Juicio por la Verdad. En diálogo con Ciudad TV, destacó que “Chaco da un ejemplo a nivel continental en esta nueva manera de enfrentarnos a nuestra historia”.

Recordó que, en 2008, durante la primera gestión como gobernador, Jorge Capitanich “pide perdón en vida a la última sobreviviente de la masacre, Melitona Enrique. Y para mí, ese fue un hecho ético, moral y de sinceramiento histórico. A veces, la forma en la que vivimos en este país maravilloso, muchas veces son consecuencias de algunas asignaturas pendientes en lo que se llama batalla cultural, historia, eso que hace que aprendamos y miremos para adelante pero ya con las menos heridas abiertas posibles. Por eso le doy mucho valor a lo que hizo el Chaco en el 2008 y que tiene muchas consecuencias con este juicio ético y moral que se está llevando e Resistencia”.

Sobre “Crímenes en sangre”

Solans, oriundo de Quitilipi y radicado en Carlos Paz donde fundó y dirige el El Diaio de esa ciudad, repasó parte del libro y de la decisión de volcar en un proyecto editorial, parte de la historia oscura del Chaco.

“Lo empiezo a escribir cuando tengo la posibilidad, bendita por cierto, de entrevistar a Melitona Enrique en su rancho, en el paraje El Aguará”, comentó.

“Me habían prevenido que no quería hablar con nadie, que estaba muy enferma y muy desconfiada. Y molesta, si se quiere. Entonces, con la ayuda de sus dos hijos, Mario y Sabino Yrigoyen; y con la hija de otra sobreviviente que había fallecido recientemente, Rosa Chara, nos fuimos en la Semana Santa de 2007”, relató.

Llegó a Machagai con su hijo Santiago, reportero gráfico, en esa Semana Santa “lluviosa”. “Fue un hecho mágico porque hemos cumplido con todos esos requisitos de atravesar desconfianzas, el silencio, el olvido que intentó esta mujer desde los 24 años hasta un año antes que muera cuando habló, queriendo olvidar todo ese horror. No porque lo quiso, sino porque fue la forma que tuvo para sobrevivir”.

Remarcó que luego de la matanza de aquel fatídico 19 de julio de 1924, la Policía del entonces del Territorio Nacional “siguió persiguiendo a los que habían escapado”. “Y ella se mimetizó, nunca dijo que estuvo en Napalpí y pasó trabajando en ladrilleras, fábrica de carbón, cosechas en parajes cercanos a Pampa del Indio hasta que volvió al Aguará mimetizada y olvidada de lo ocurrido en la Colonia Aborigen”.

De ese primer contacto con Melitona, con una lluvia torrencial de fondo, el escritor rescató que “empezamos a vivir un proceso que también me afectó personalmente. Ella no sabía que yo llegaba con un bagaje de lo que había pasado en Napalpí, porque tenía la otra versión que me había dado en mi juventud mi abuelo”, en aquel entonces gerente de una desmotadora de Quitilipi.

“Y toda la sociedad civil de Quitilipi y Machagai estuvo involucrada y apoyó este hecho sangriento porque tenían en la mentalidad que tenían que escarmentar para poder salvar la cosecha de algodón, escarmentarlos a los aborígenes y a los criollos que se iban a otras provincias a cosechar porque estaban en mejores condiciones”.

“Este juicio no tiene que ser común para que en 100 años tengamos que volver a reparar la historia oficial falsa. Este juicio tiene que servir para interpelarnos como sociedad, no solamente chaqueña. Para que no ocurran más hechos que parecen ser que salen de un repollo y en realidad tienen una sucesión histórica y nos afectan hoy en la actualidad. Napalpí es actualidad”, apuntó el intelectual.

La fotografía de Melitona que hoy recorre el mundo lleva el sello del hijo de Solans, Santiago. Durante la entrevista, Pedro también revalorizó aquel trabajo fotográfico y sostuvo que “Santiago Solans, a través de la foto de Melitona, les puso el rostro a las víctimas de Napalpí. Es una foto que sí recorrió el mundo”.

“Aquel jueves Santo, el compromiso que tomé por ella, era que yo iba a trabajar y a difundir hasta lo imposible su testimonio. Gracias a Dios y a nuestra gran provincia del Chaco, me estoy sintiendo satisfecho porque este Juicio por la Verdad, que no es indemnizatorio ni de intereses económicos, es un juicio a la moral, a la ética y a la interpelación de la sociedad argentina”, manifestó Solans.

Y concluyó: “Acá hay una reparación cultural histórica y simbólica que para mí tiene un valor superlativo porque estamos todos. Acá no estamos queriendo cobrar por este delito, queremos la verdad de este episodio que fue una Masacre para escarmentar a los peones rurales que no querían cosechar el algodón en el Chaco porque estaban en condiciones semiesclavas y por eso se iban a Salta, a Santiago del Estero, a Tucumán y a otras provincias. Es más profundo que un aporte económico”.

