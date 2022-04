/ / / La familia de una joven mujer atribuye su muerte a negligencias en el Hospital Municipal de Morteros

El municipio estaría intentando evitar que el caso llegue a la justicia

Una madre de tres niñas domiciliada en la zona rural de Colonia Vignaud dejó de existir en Córdoba a donde había sido derivada después de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Municipal «José Sauret». La familia atribuye la muerte a negligencias que habrían ocurrido en el nosocomio de Morteros.

Hace poco tiempo una adolescente de 17 años y su familia reclamó falta de respuesta por parte de las autoridades de salud municipal a partir de un absceso en glúteo, que derivó en una infección debiendo ser trasladada a un nosocomio de la capital provincial para ser intervenida quirúrgicamente.

Gimena Anahi Gangge (26) falleció el 13 de abril en el Hospital Córdoba de la capital provincial a donde había sido derivada después de una operación de vesícula realizada en el Hospital Municipal «José Sauret» de Morteros

La joven mujer madre de tres niñas de 10, 9 y 7 años concurrió el 24 de febrero al hospital con dolores donde después de la realización de estudios le indicaron que debía ser operada de vesícula, pero recién fue intervenida el 18 de marzo, según Nicolás Quiroz pareja de Gimena, la demora se habría generado por que habrían resuelto que primero el médico se fuera de vacaciones. La mujer habría permanecido durante 23 días con calmantes por los dolores que sentía hasta que finalmente fue sometida a la intervención quirúrgica.

El 20 de marzo como consecuencia de complicaciones fue derivada hacia la ciudad de Córdoba, donde el día 22 fue nuevamente a cirugía para luego pasar durante semana y media en terapia, debiendo nuevamente intervenirla.

En declaraciones a Radio República la pareja manifestó que «Gimena tuvo una mala operación, le dejaron un conducto roto adentro, y no le pusieron drenaje», agregado que cuando los médicos la operaron el martes 22 se encontraron con dos drenajes que no drenaban nada de bilis y le colocaron otro dos en la vía biliar: «Hicieron su lavaje y estuvo cuatro días en sala de terapia. Luego le hicieron otra operación de limpieza y salió a sala común, pero nuevamente debieron hacerle otra cirugía de limpieza y la semana anterior se complicó porque seguía con fiebre por una infección en sus órganos que no podían detectar».

«Lamentablemente –siguió- el jueves Gimena entró nuevamente a cirugía pero todos sus órganos estaban con infección. Limpiaron lo que más pudieron y le dejaron el abdomen abierto», recordó, describiendo que «Gime entró intubada con oxígeno el día jueves y el día domingo volvió a entrar a cirugía».

«Fueron ocho cirugías a la que fue sometida. Los médicos en Córdoba nos dijeron que cuando la abrieron tenia todos sus órganos con bilis, en Morteros colocaron mal los drenajes. No drenaba para afuera sino dentro de su cuerpo», dijo.

De acuerdo a las manifestaciones de Nicolás Quiroz, Gimena Gangge habría sufrido daños en el conducto que conecta la vesícula biliar y el hígado, contando con la historia clínica enviada en la derivación del hospital de Morteros y los médicos cordobeses habrían documentado con fotografías el estado en que fue recibida.

Otro de los planteos realizado por los familiares es la falta de contención por parte de los equipos profesionales y autoridades del municipio de Morteros, señalando que desde que ocurrieron los hechos hasta que hizo pública la situación no había recibido un solo llamado.

Tras la denuncia formulada por los familiares, el municipio salió con escueto comunicado diciendo que lamentaba la muerte y que realizaran las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades.

Desmienten los hechos

El Secretario de Salud Municipal, Fernando Geddo, quien a su vez es el director del hospital en declaraciones radiales negó y aseguró que exista un hecho de mala praxis, solo se debió a una complicación en la cirugía, «se rompió una de las vías billares y fue derivada al hospital Córdoba para resolver este problema antes de las 48 horas posterior a la cirugía».

Argumentó que la demora de 23 días se debió a que no era una cirugía de emergencia, por eso se la dejó internada con calmantes, «consideraron los médicos que no era una cirugía de urgencia, sino que se podía programar»

En cuanto a la cirugía explicó que le fue extraída de la pared de las vías billares un cálculo, el que habría provocado daños en las vías, colocándose drenajes, siendo derivada al hospital Córdoba y al mismo tiempo justifico que siempre en una cirugía pueden existir complicaciones.

Por otra en declaraciones a AM 1530, Geddo desmintió a Nicolás Quiroz pareja de Gimena Gangge, señalando que «los drenajes estaban en posición y drenando como corresponde». La paciente partió a Córdoba con una ecografía hecha, mientras que en FM Radio República el Secretario de Salud dijo que aparentemente uno de los drenajes se tapó y habría originado las complicaciones.

Es el segundo caso en pocos meses ocurrido dentro del Hospital Municipal de Morteros, entidad que viene siendo denunciada desde hace tiempo la falta de enfermeras y profesionales para atender a las y los pacientes. La decisión de sobre cargar al personal del nosocomio es parte de la política municipal que termina derivado con este tipo de situaciones que termino siendo pagada por una joven vida.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.