/ / / Pusieron en marcha el programa "Formadores de formadores en seguridad vial"

El taller sobre Educación Vial dictado por el Dr Horacio Botta Bernaus, destinado a docentes de los establecimientos educativos rurales y urbanos, organizado por el municipio con la asistencia de cerca de 100 docentes

«El tránsito es un tema que nos involucra a todos y depende mucho de la formación inicial que se recibe» expresó el intendente Augusto Pastore al concluir este primer encuentro en la que además destacó que fue un placer escuchar a Horacio Botta Bernaus en el taller de Seguridad Vial que dirigió a docentes de nuestra localidad, «que serán quienes llevarán adelante el Programa «Mi Primera Licencia», destinado a jóvenes de 4° a 6° año de la secundaria».Así mismo puntualizó que seguirán trabajando con programas que se conviertan en políticas públicas pensando en la convivencia armónica y la seguridad de todos.

Por su parte el Secretario de Gobierno Pablo Monesterolo, manifestó que están poniendo en marcha programas con el propósito de transformar a los mismos en políticas públicas, «para que el gobierno que siga a nuestra gestión, tenga claro los objetivos sin importar quien esté gobernando. Esta capacitación apunta a eso»

Así mismo señaló que este año van a trabajar en dos programas, uno es el formador de formadores con el objetivo de transmitir conocimientos a la niñez y adolescencia y el otro programa es «Mi primera licencia» para la capacitación de alumnas y alumnos del nivel secundario quienes van a ser conductores por primera vez.

«Es importante que entendamos que debemos involucrarnos todos para transformar a estos programas en políticas públicas, si así lo hacemos vamos a ir por el buen camino y nos va a ir mejor como comunidad. Es un cambio que debemos producir entre todos con la intención de sostener el cambio, independientemente de quien esté gobernando» resalto Monesterolo

Horacio Botta Bernaus especialista en seguridad vial aseguró que los ddocentes son los que mejores multiplican los conocimientos para mejorar la exposición a los riesgos en el tránsito, al ser quien conoce lo que impacta en el alumnado y al estar formado en seguridad vial, ese conocimiento contextualizado va a lograr que las niñas y los niños conozcan la terminología y vaya incorporando conceptos básicos de la seguridad vial.

Concluyó diciendo: «Detrás de los silencios viales hay tanto dolor, que como sociedad, si nos damos cuenta de eso, vamos a entender porque nuestro hijo no puede salir con la moto y andar como anda, porque no puede tomar alcohol y manejar, necesitamos que la gente entiendan que no se mueren los otros, a veces se mueren los nuestros»

