/ / / 125 años del Centro Educativo 9 de julio de Porteña

La celebración de los 125 años del Centro Educativo 9 de julio tuvo lugar el último domingo con un acto protocolar en el edificio de la institución educativa.

Las palabras de la directora Nora Pasero junto a las vice directoras Roxana Casalis y Noelia Mansilla tuvieron una emotiva carga al recorrer la vida institucional, mientras que el legislador Ramón Gilardi quien curso todo el ciclo primario en esa escuela, donde además su madre fue directora durante muchos años manifestó la alegría del reencuentro con maestras, compañeras y compañeros para homenajear a la hermosa escuela que «tanto dejó en cada uno de nosotros»

Participó además el intendente municipal Carlos Baigorria, el Ministerio de Educación de la provincia estuvo representado por la inspectora zonal, contando además con la presencia de una importante cantidad de integrantes de la comunidad educativa, ex alumnas, ex alumnos, ex docentes entre otros

Las alumnas y alumnos realizaron una representación alegórica con una suelta de globos para luego pasar a habilitar la biblioteca escolar con un recorrido por el edificio donde se montó una muestra fotográfica

