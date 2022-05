/ / Gustavo Petro y Rodolfo Hernández disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta

Luego del preconteo de la Registraduría este domingo, 29 de mayo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se impusieron en los resultados de las elecciones y, ahora, disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Con el 99.98% de las mesas informadas, Petro obtiene 40,34 % de los votos, equivalentes a 8.527.132 sufragios, mientras que Hernández alcanza el 28,15%. Es decir, 5.953.120 votos. A los dos exalcaldes les siguen:

Federico Gutiérrez: 23,91 % – 5.057.972 votos

Sergio Fajardo: 4,20 % – 888.535 votos

John Milton Rodríguez: 1,29 % – 274.233 votos

Enrique Gómez: 0,23 % – 50.530 votos

Algunas encuestas habían mostrado un crecimiento considerable de Rodolfo Hernández en las últimas semanas, por encima de Sergio Fajardo. De hecho, la más reciente encuesta Invamer, realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y El Espectador , mostraban al exalcalde en el tercer lugar de la intención de voto (20,9%), muy por encima de Fajardo, que se desplomaba al 5.2%.

En tercer lugar se ubicó el gran derrotado de la jornada, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, a quien las encuestas daban el segundo lugar, pero fue superado por Hernández; el cuarto fue Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza.

Así las cosas, los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta tendrán el reto de sumar más votos y exponer nuevamente y con mayor fuerza sus propuestas de campaña, la mayoría, enfocadas en la lucha contra la corrupción, bajar niveles de pobreza, reactivación de la economía, proyectos ambientales y más.

En su discurso, tras los resultados de las elecciones, Rodolfo Hernández, celebró emocionado la “voluntad ciudadana firme” que le aseguró el paso al balotaje, donde está seguro que ganará para “concretar el cambio que empezó hoy”.

“Gana un país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos que han llevado a la situación dolorosa” en la que hoy está Colombia, dijo Hernández en una declaración leída desde la cocina de su casa en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde entre 2016 y 2019.

Los colombianos “salieron a votar para que el país tome un nuevo rumbo; con la votación que obtuvo mi propuesta de Gobierno hoy gana una nación del trabajo, la nación de la honestidad”, demostrando una voluntad de “acabar con la corrupción como sistema de Gobierno”, dijo Hernández, un ingeniero y empresario de la construcción.

Por su parte, Petro aseguró que su victoria es la derrota del proyecto político del presidente Iván Duque y del uribismo y prometió “un cambio de verdad”, frente a su rival en segunda vuelta, a quien le recordó que tiene una investigación por corrupción.

“La corrupción no se combate con frases de TikTok, se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción el que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos”, dijo.

