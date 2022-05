/ / / Los productores pequeños y asociativos con voz propia en TodoLáctea

El sábado 21 de mayo tendrá lugar una jornada para productores pequeños, medianos y asociativos en el marco de TodoLáctea. Especialistas aportarán información e ideas para el crecimiento en tambos de baja escala productiva, al tiempo que productores, en primera persona, relatarán experiencias propias de progreso. El “Popo” Giaveno será de la partida.

Desde las 9:00 horas, las instalaciones del Hotel Amerian en Villa María, escenario de la expo TodoLáctea, tendrán como actividad principal una jornada que pretende ayudar a pequeños y medianos productores a encontrar soluciones para encaminar el futuro de sus sistemas productivos, en este caso, limitados en escala.

Una de las columnas sobre las cuales se sostendrá esta jornada, que cuenta con el soporte del Inta y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, es el trabajo que viene realizando el “Proyecto Local para Tambos de Baja Escala de Santa Fe y Córdoba”, actualmente coordinado por la Agencia de Extensión INTA Brinkmann.

Marcela Leiva, técnica de ésta delegación, indicó que desde hace tiempo la institución, junto con otras agencias de la región, está trabajando para ayudar a la sustentabilidad de los tambos de baja escala. “Lo estamos haciendo desde un proyecto local, que abarca Sata Fe y Córdoba, convocando a productores para participar de TodoLáctea, ya que allí vamos a abordar la realidad actual de los tambos de baja escala, las alternativas disponibles de gestión que existen para este tipo de empresas, desde el plano de una estrategia de escala, del asociativismo y desde el punto de vista del valor agregado”, señaló la profesional, que será también una de las oradoras de la jornada.

Leiva, especificó que se enmarcan en este tipo de tambos, de baja escala, aquellos establecimientos con menos de 120 vacas y una producción diaria no mayor a los 2.500 litros. “Tenemos contabilizados en el área de las agencias de Brinkmann, Ceres, San Cristóbal, Esperanza, Castellanos y Carlos Pellegrini a 1.700 tambos que podemos agrupar en este segmento, y que es nuestro público objetivo, sobre el cual iniciamos el proyecto”, indicó.

En cuanto a los ejes del evento, adelantó en primer término que harán foco en la gestión del tambo, pero desde una mirada más integral, no sólo desde los números y lo económico. “En este tipo de tambos, el 30% es el mismo productor quien hace el tambo, entonces no sólo abordamos el aspecto organizativo de la empresa desde lo económico financiero, sino de una manera integral, como un sistema, a pesar de ser empresas familiares y entendiendo que hay diversas maneras de gestionarlas”, expresó.

Otro de los focos a abordar será el tema de la escala de producción, frase muchas veces vinculada a la palabra “tamaño”, algo que Leiva busca disociar: “La escala es una estrategia para reducir costos, para ser más competitivos, y no necesariamente debe asociarse esto a una mayor escala individual. Hay productores que nos dicen que no se pueden agrandar porque no pueden acceder a más tierra; o no tienen acceso a capital; y frente a esto la alternativa podría ser el asociativismo, un modelo de gestión y trabajo sobre el cual vamos a brindar también información en la jornada, ya que existen hoy en día programas vigentes a nivel nacional, herramientas disponibles como los fondos rotatorios dentro de los clusters lecheros, donde uno puede financiarse para poner en marcha algún tipo de proyecto, u otras ideas, que un productor chico, que está muy metido en el trabajo diario, por ahí desconoce”, subrayó Leiva.

Los protagonistas tendrán la palabra

Un tercer eje a trabajar en la jornada será el vinculado al valor agregado, y para ello habrá experiencias en primera persona que reflejarán como pudieron potenciar su trabajo y crecer, en un contexto con muchas limitantes.

Una de ellas será la de Micaela Bortoluzzi, quien trabaja en un tambo familiar de 2.500 litros: “Hacemos tambo y algo de agricultura. Todo es alquilado, son los campos de la Orden de la Merced y hace más de 60 años que estamos en el campo”.

Anticipó que “un día de mi vida es arrancar temprano, darle de comer a las vacas, revisar un poco, estamos con el tema de inseminación. Nuestra empresa es muy familiar, solo tenemos tamberos, lo demás hacemos todo nosotros con mis papás y la reposición siempre es nuestra”.

Micaela quien es muy reconocida por sus posteos en las redes sociales bajo el nombre de Micky Bortoluzzi indicó que “en el futuro, la idea siempre es llegar a 5.000 o 6.000 litros, a lo que dé el campo. Iremos achicando la agricultura y aumentando el tambo, ya que a mi forma de ver, me parece que el tambo en esta zona es mucho mejor que la agricultura, aparte es lo que a uno le gusta”. Agregó que “el tambo chico tiene futuro, pero hay que ponerle ganas y meterle. Hay que agrandar, pero de a poco. La idea de estar en un negocio asociativo también ayuda, nosotros por ejemplo estamos con la Cooperativa de Arroyo Cabral”.

Un programa que alienta a participar

El temario a desarrollar en la jornada del próximo sábado 21 de mayo en TodoLáctea será el siguiente:

Conversatorio sobre desarrollo sostenible de productores de leche bovina a baja escala. A cargo de Marcela Leiva, del Proyecto Lechero Local del INTA y Norberto “Popo” Giaveno, médico veterinario y humorista. Testimonios de pequeños productores cordobeses.

La gestión es la clave del éxito del tambo, para cualquier tamaño. ¿Qué significa gestionar bien?. Disertará Gustavo Almada, del INTA Carlos Pellegrini.

Manejo reproductivo. Edad al primer parto de vaquillonas de tambo. Paula Turiello, directora del IFINA. Conversatorio sobre Valor agregado y asociativismo, herramientas para aprovechar y potenciar oportunidades. Participarán Martín Ghigo (Cluster Quesero), Danny Lorenzatti (JIPL) y Soledad Puchagut (INTA Manfredi). Coordina: Marcela Leiva, INTA Brinkmann.

Para participar de la jornada, es necesario inscribirse previamente en www.todolactea.com.ar

