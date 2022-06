/ / / Distinguieron como personalidad destacada de Buenos Aires al pintor, grabador y escultor Raúl Conti nacido en Colonia 10 de Julio

Es el creador del logo de Madres de Plaza de Mayo y referente del arte latinoamericano

El autor del logo de Madres de Plaza de Mayo nacido en Colonia 10 de Julio, fue distinguido como «Personalidad Destacada» de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura. Se tratar del pintor, grabador y escultor, Raúl Conti, un referente del arte latinoamericano reconocido en el mundo por sus obras.

Raúl Conti fue distinguido como Personalidad Destacada de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura durante un acto celebrado en el Salón San Martín encabezado por el promotor de la iniciativa, el vicepresidente tercero de la Legislatura porteña y diputado del Partido Socialista, Roy Cortina.

El diputado porteño, Roy Cortina, aseguró que al ver su atelier pudo apreciar «este importante recorrido de coloridos y formas» del que describió como «un obrero de la pintura, según su propia definición, que trabaja todos los días aún hoy a sus 91 años y que apela a sus sentimientos antes de dar cada pincelada».

El artista que figura como nacido en Morteros, pero ocurrió en Colonia 10 de Julio, vivió su juventud en Itatí, Corrientes y fue en Rosario, Santa Fe, donde admiró la conformación del Grupo Litoral, un colectivo de prestigiosos artistas que se oponía al academismo y las fórmulas convencionales.

Conti, en su primera etapa, elaboró formas geométricas relacionadas con lo precolombino. Vivió en Perú y México, entre otros países de América, donde pintó y admiró ruinas y museos. En 1977 se estableció en Nueva York, Estados Unidos. Allí conformó el «Grupo de los jueves», con los actores Norman Briski y Nacha Guevara, que ayudaron a exiliados durante la dictadura militar. También diseñó el logo de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

Robert Cox, periodista y escritor, afirmó que «mi descubrimiento de Conti no fue un mundo, fue un universo», ya que retrató a «América Latina y Norteamérica» de manera notoria y lo definió como «un genio», a la altura del español Pablo Picasso.

Enrique Scheinsohn, director de la Galería Vermeer, recordó que Conti ha pintado toda la cultura precolombina de manera excepcional y consideró tiene un lugar en la «verdadera historia del arte argentino». En tanto, Leonardo Fanuele, director de la Galería que lleva su apellido afirmó que el artista tiene una energía infatigable para seguir pintando y expresó su admiración por su «fuerza y ganas». «Me dijiste que el arte no es fácil, hay que seguirla y tener constancia», recordó.

Al finalizar el acto, luego de recibir el diploma de manos del diputado Cortina, el homenajeado agradeció a la Legislatura por la distinción y en retrospectiva afirmó que «la carrera es una pelea, una lucha, pero siempre produce placer».

A continuación, Elio Kapszuk, curador y gestor cultural afirmó que «celebramos a Raúl Conti por lo que hizo y hace, por lo que comparte con nosotros y por haberse convertido en un ejemplo a emular», donde «su coherencia y continuidad, no significa el no cambio, sino la no traición con uno».





Desde Colonia 10 de Julio hacia el mundo



Raúl Contí nació en 1931 en Colonia 10 de Julio, ubicada a 35 Km al nor oeste de Morteros, hijo de Ignacio Conti quien tenía junto a su familia el negocio de ramos generales que funcionaba bajo la denominación Juan Conti e hijos, donde residió durante su primera infancia para luego radicarse en Rosario y en su juventud llega a Itati, Corrientes donde desarrolla su primera etapa de su obra.

Estudia en la escuela experimental dirigida por Olga Cossettini de Rosario donde vivia con su familia y más tarde a los 13 años perfeccionó su técnica en el taller de Alfredo Lázzari y en el taller de Juan Grela, además de estudiar en toda América Latina y Europa. En 1977 se radicó en Estados Unidos, actualmente vive en Buenos Aires.

«Cuando llegué a Itatí, lo primero que hice fue ir al río, y me encontré con un aguatero, lavanderas, lanchas llenas de naranja y mandioca. Era época de cosecha, así que armé un caballete y me puse en la arrocera a pintar», cuenta el reconocido artista nacido en Colonia 10 de Julio

Además narra que el capataz con su cazadora de cuero, casco y pipa en mano se paró detrás del lienzo a ver qué hacía ese recién llegado. Lo que siguió fue la propuesta de vivir con sueldo de peón en el molino arrocero, pintando por encargo y también por placer. Aunque a los meses llegaría algo más importante aún: el casamiento con la secretaria de la empresa, Edith Fariña. «Ella era poeta. Nos casamos cuando tenía 17 y yo 18. Y con el tiempo tuvimos cinco hijos, cuatro varones y una mujer», relata.

Por otra parte cuenta que en un momento decidió hacer un viaje sin saber hasta dónde llegar «porque me iba con US$200. Finalmente llegué hasta México. En Perú hice una exposición: había llevado unos 15 cuadros, y un galerista con el que me había contactado me propuso quedarme y pintar más. La primera noche de la exposición vendimos 12. Así que le mandé dinero a mi esposa y seguí viaje. Mi propósito era estudiar y conocer ese mundo, así que iba a los museos y a las ruinas».

Al contar las razones por la que se radico en Estados Unidos en 1977, manifiesta que fueron varios los factores. «Acá empezaba la guerrilla, los tiempos de la obra colectiva Tucumán Arde. Y en ese contexto había hecho una serie de cuadros con soplete. Eran figuras esquemáticas y se veían como explosiones, representando a la juventud que cree que una revolución es una cosa romántica, y después las flores se le transforman en metrallas. Iba a exponerlos y no sé qué galerista comentó de estos cuadros con alguien, ese alguien con otro, y el comentario llegó al ministro del Interior. Vino a casa y le mostré lo que estaba haciendo. Le expliqué mi idea, y cuando terminó de ver todo me dijo que desaconsejaba hacer la muestra porque me iba a traer problemas. En paralelo, con mi mujer habíamos viajado finalmente a Europa, y al regreso pude pasar por Nueva York y Washington. Cuando vi el clima artístico, supe que tenía que ir a probar suerte ahí».





La creación del logo de Madres de Plaza de Mayo

Estando en Estados Unidos Raúl Conti era parte del llamado grupo de los jueves, conformado por artistas como Norman Briski, Nacha Guevara y otros. «Nos reuníamos en la casa de una argentina que tenía un loft, y desde ahí ayudábamos a los que escapaban de acá. Cuando llegaba uno lo recibíamos, le conseguíamos trabajo y lo ayudábamos a instalarse. Incluso había un psicólogo para ayudarlos a recuperarse. Esa era nuestra misión, aunque un día me llamó desde Argentina mi hijo Carlos para decirme que acá se decía que el grupo era un campo de entrenamiento revolucionario. Después vino la guerra de Malvinas, y se formó otro grupo de ayuda.

En ese tiempo hacía rato que las Madres estaban dando vueltas por la Plaza de Mayo, en 1983 un grupo de militantes sociales le pidió, que realizara un poster para simbolizar la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Ese diseño serviría para promocionar la celebración de la Semana Internacional por los Desaparecidos que se celebraría en mayo de ese año en Nueva York.

Además comenta que hizo tres y se aprobó uno que lo hizo de modo anónimo, «porque sabíamos que en nuestras reuniones siempre había un espía»

«Las madres usaban el pañuelo y yo hice una síntesis de la imagen sacándole el rostro (a las caras enmarcadas por los pañuelos). Hice un círculo de pañuelos sobre un fondo negro, rodeando a un banquito rojo, con una gorra militar encima, que simbolizaba los juicios de los acusados. Fue el símbolo que luego usaron las Madres. También hice una serie de retratos de ellas. Fue anónimo, fuera de mi carrera, ese tiempo fue muy fuerte y lo hice porque unos argentinos me lo pidieron. Se imprimieron muchas copias de ese poster; yo solo me quedé con un original de aquella impresión», cuenta el autor de ese emblemático diseño, nacido en nuestra geografía

«A los años volví a Buenos Aires, fui a la institución de las Madres, y les llevé un afiche firmado. Me dijeron que siempre habían creído que se había hecho en Suiza», cuenta el artista amigo de Mercedes Sosa.





Generoso y solidario

En Argentina ayudó enseñando a pintar a niños de la Villa 31 junto al Padre Carlos Mujica, como en New York City en Ward’s Island para rehabilitar a los pacientes psiquiátricos. Por décadas donó obras para causas humanitarias en Argentina y EEUU.

Siempre fue fiel a su compromiso con las luchas sociales, pero asegura que «siempre» le han preocupado los problemas sociales, pero «no desde la política, porque los políticos van y vienen», de ahí su interés por lo que pasa «con los indignados en España o los ocupas» de Wall Street.

Aquel niño que de forma autodidacta comenzó copiando figuras de la revista Para Ti, dijo «Sin notarlo me fui haciendo pintor», sobre fines de la década del cuarenta los vientos del destino lo llevaron a Itati, donde «pintaba para comer», realiza su primera exposición en 1954, en la sala del Museo Histórico de Corrientes «Teniente de Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoín».

Desde ahí recorre distintos espacios del mundo donde además de realizar muestras en distintos lugares de nuestro país, estuvo en México, Panamá, Estados Unidos, Bélgica y Sudáfrica, además de viajar a Europa. Las obras, pinturas y esculturas de Conti dicen mucho a través de símbolos universales para el hombre. Aunque a menudo emplea elementos precolombinos, estas obras tienen una perspectiva protohistórica común a toda la raza. Su mirada en las líneas curvas, en la frontalidad de las formas, en la vida cotidiana de los hombres, en la exuberancia natural de América, creando símbolos que representaran las ideas y sus hechos, es la identidad de este artista.

Este gran referente del arte latinoamericano a sus 91 años dice que mientras la vista y las mano lo ayuden no se va a jubilar, considerándose un «obrero de la pintura», un pintor que trabaja «de sol a sol» «Como decía Picasso, yo trabajo para que cuando me llegue la inspiración me encuentre con los pinceles en la mano»

Ese artista reconocido en todo el mundo que plantó la semilla de la imagen de Abuelas de Plaza de Mayo para lograr que la sociedad empiece a hablar de las mujeres «de pañuelo blanco», ícono global de lucha y resistencia, es hijo de Colonia 10 de Julio, distinguido como «Personalidad Destacada» de la ciudad de Buenos Aires





