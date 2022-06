/ / / / Freyre: Día de demostración del desarrollo de la cadena de valor lácteo

El intendente de Freyre integró a intendentes en este aporte al desarrollo de la región

Con muy buena presencia de público se desarrolló una interesante capacitación destinada al sector lácteo provincial a través del evento, denominado, «DemoDay, Desarrollos para la cadena de valor de la industria láctea de la Región Centro»

Una nueva acción de vinculación entre sectores relacionados al desarrollo de conocimientos y sectores productivos, atrajo la atención de un gran número de empresas del sector lácteo, emprendedores e investigadores que tuvieron la posibilidad de interelacionarse.

El intendente de Freyre Augusto Pastore fue el encargado de abrir el encuentro realizado bajo una carpa montada en el Pasaje del Hermanamiento, quien convocó a compartir el escenario a intendentes de la zona que se encontraban participando de Colonia Vignaud, Seeber, La Paquita, Colonia San Pedro y participó un minutos el de Morteros

Vinculación de la producción, la mano de obra y la industria

«Siempre nos preguntamos cómo podemos hacer como gestores locales, vincular de manera constante lo público con lo privado, vincular el sector productivo con la generación de empleo, y al sector productivo con la industria que es tan importante en nuestra región» comenzó señalando Pastore

Prosiguió indicando que con los intendentes comparten las mismas inquietudes, «Con ellos somos el primer mostrador, al cual el vecino va y reclama y después tenemos que salir a ver como cubrimos esas demandas o como generamos esas soluciones»

Al agradecer a los intendentes, al ministerio de Ciencia y Tecnología, al Secretario de Alimentos, a todos los que trabajaron en la organización, saludo al gobernador Juan Schiaretti recordando que le quedó grabada la frase que repitió del ex canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, cuando dice «Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario», gran frase que viene a cerrar lo que estamos haciendo aquí, lo que pretendemos llevar adelante en esta jornada»

En representación gobierno de Entre Ríos, El coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry, comenzó señalando que son la cuarta cuenca lechera del país, con un 70 % de la producción realizada de forma familiar tanto en la industria como en el campo, «necesitamos mucho en la provincia la vinculación con el servicio tecnológico, insumos, modernización tecnológica, por eso celebro estos movimientos para unir ese servicio con la producción para mejorar»

Catalina Boeto Secretaria Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, puntualizó que el Estado es solo un articulador entre lo público y lo privado, no es dador o proveedor, «es facilitador de estos procesos de tecnología, pero no imponiendo y controlando, porque sabemos que pasa cuándo el Estado controla todo. Son estos programas que nos dicen que se pueden cambiar la Argentina desde otra mirada que no sea el intervencionismo».

El Secretario de Articulación Científica Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Gabriel Raya Tonetti comenzó agradeciendo al intendente por poner a disposición todo el equipo para organizar el evento que «tiene como propósito de hacer que el conocimiento pueda fluir, que no quede solamente en las entidades del sistema científico tecnológico, sino que se transformen en tecnologías que puedan ser aplicadas en el sistema socio productivo»

«Siempre trabajamos con diferentes provincias tratando de ir aunando el sistema científico tecnológico y esto de la transversalidad, el conocimiento y la tecnología son transversales, donde buscamos que cada vez más emprendedores generen fuentes de trabajo calificadas basadas en el conocimiento que es lo que mejora la calidad de vida de nuestra población»

Finalmente manifestó que trabajan con un plan estratégico desde Ciencia y Tecnología, con la Nación para tener programas inter jurisdiccionales para seguir potenciando la generación de conocimientos y tecnología aplicada en esas distintas cadenas.

La tendencia para los lácteos 100 % ambientales y naturales

Después de la parte protocolar desde Francia el experto internacional en industria láctea¸ Alain Blavy brindó una conferencia «Mercado europeo de lácteos: tendencias de consumo e innovación»

Se debe tener en cuenta que el crecimiento del comercio electrónico como consecuencia de la pandemia, llega al 10 % de las ventas fue uno de los primeros conceptos que aporte el experto internacional en industria láctea¸ Alain Blavy sobre el «Mercado europeo de lácteos: tendencias de consumo e innovación»

Por otra parte a raíz del aumento de los combustibles la gente dejo de concurrir a las grandes superficies, haciendo que los puntos de ventas de cercanías tengan el 30 % del marcado, sobre todo productos conocidos como marcas blancas de tambos, elaborados por pequeños productores que solo elaboran un solo producto.

Además señaló que están teniendo preponderancia los lácteos sin conservantes, sin azúcar, sin colorante, están teniendo éxito los lácteos organicos, donde es importante el bienestar animal, el impacto ambiental en la producción de la leche. «Esa tendencia va a obligar a trabajar con matrices originales», es decir recetas originales para adaptarse a los nuevos comportamientos del consumo

Otro de los temas de importancia que destacó es que el embalaje deberá ser 100 % reciclable, ya que la percepción del impacto ambiental en la producción de leche, además del rápido desarrollo de productos veganos planteo como hechos negativos que deben ser tenidos en cuenta

El modo de alimentarse de los boomer versus los millennials, se debe tener en cuenta donde se recuperan los valores de materia grasa con productos dulces, ricos y populares

Finalmente puntualizó que el pastoreo y la recuperación del carbono de los pastos, la elaboración de productos lácteos con recetas 100 % naturales y que incorporen vegetales son los que se adaptan al nuevo consumo, abriendo posibilidades a las pequeñas empresas.

Adriana Descalzo del Inta Castelar brindó el tema «Innovaciones en la cadena láctea: desde la producción a los alimentos funcionales» para luego dar lugar a quince experiencias relacionadas a la cadena productiva de lácteos presentadas a los participantes de la jornada, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector a partir de la aplicación de ciencia y tecnología para la innovación y adquisición de capacidades competitivas a nivel regional.

Esta actividad organizada por la Municipalidad de Freyre a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto y los ministerios de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, concluyó con un servicio gourmet a cargo de la empresa local «El Garaje» de Rubén Rivoiro para luego, representantes de empresas e instituciones científicas, iniciar la vinculación con los expositores en un sector preparado de manera especial en el sector de la estación del ferrocarril.





