/ / / Los nombres que aparecen como pre candidatos a intendente de Morteros

La sucesión para la intendencia municipal en Morteros va calentando motores tanto en el radicalismo como en el peronismo, donde de manera concreta cinco candidatos se lanzaron y no se descarta que aparezcan otros.

En el radicalismo Gabriel Manavella y Valeria Gandino ya habrían manifestado su intención de encabezar la lista de candidatos, mientras que Jorge Ferrero, Oscar Altieri, José Poletti, Adrián Mina en los corrillos señalarían que también estarían anotados, pero no fue transparentado aun públicamente.

En el justicialismo tres candidatos ya se manifestaron públicamente que tienen intención de encabezar las listas, Sebastián Demarchi, Ider Peretti y Daniel Pescis, mientras que Germán Pratto quien también suena en los pasillos, manifestaría que no tendría interés en ser candidato a intendente.

Radicalismo

Gabriel Manavella quien lidera a nivel local el núcleo interno que a nivel provincial conduce Mario Negri, en declaraciones radiales puso de manifiesto la intención de conducir un nuevo proceso de gobierno desde el radicalismo como candidato a intendente.

Cabe destacar que Manavella ocupaba la Secretaria de Economía y Finanzas del municipio, se fue en medio de la elección interna a nivel provincial y departamental por no acordar con los manejos que planteaba el actual intendente José Bría.

Había llegado al área económica en medio de denuncias de corrupción, des manejos y dificultades para cumplir con los compromisos con una deuda superior a los 20 millones de pesos, logrando durante su gestión eliminar las sospechas, sanear la situación económica y financiera pasando a tener en menos de tres años un ahorro de 29 millones de pesos sin deudas. Esta situación es la base que le permite en la actualidad al Ejecutivo llevar adelante las obras que se están concretando, dijo Gabriel Manavella en declaraciones a medios.

El dirigente radical sostuvo que será candidato a intendente, siempre que exista unidad, indicando que de no lograr el acompañamiento de todos los sectores internos partidarios, sigue dedicándose a las actividades rurales.

Por otra parte la actual vice intendenta Valeria Gandino, quien responde directamente a las decisiones de José Bría, ya habría puesto de manifiesto que estaría dispuesta a someterse a una elección interna para que democráticamente se elija quien represente al partido en las próximas elecciones municipales.

El referente del mestrismo Jorge Ferrero quien tiene un fuerte enfrentamiento con el sector briista, desde hace ya algunos años viene diciendo que tiene la intención de ser candidato a intendente, pero habría adelantado su apoyo a la candidatura de Gabriel Manavella, pero no descarta en caso que Manavella no lo sea, presentarse él a una elección interna.

José Poletti quien también pertenece al briismo, también entre su gente manifestó su intención de ser candidato a intendente, pero se encuentra con el obstáculo de que su amigo José Bría no le brindaría apoyo. Esta situación podría hacer que finalmente decline su intensión

Oscar Altieri quien no pertenece a las filas del radicalismo, pero es parte del briismo, también suena como un posible candidato a la intendencia, pero en caso que sea Gandino estaría dispuesto a declinar su intención y buscaría la vice intendencia. Habría manifestado que no estaría dispuesto a pasar por una elección interna.

Otros nombres que aparece en las filas del centenario partido como candidatos son Javier Nari y Ricardo Ludueña quienes podrían disputar la vice intendencia al igual que Adrián Mina quien no se habría pronunciado, pero entre sus íntimos habría adelantado que analiza la posibilidad de presentar su pre candidatura para que sean los afiliados democráticamente resuelvan cada una de las candidaturas.

El Pro y el Juecismo

Los socios del PRO y el juecismo en la alianza Cambiemos no aparecen con dirigentes con expectativas de disputar algún espacio. Habrían manifestado que apoyaran al briismo y quedarían supeditados al cargo que este les otorgue como lo hicieron en las dos elecciones anteriores

Frente a la posibilidad que otros pre candidatos a intendente ofrezcan espacios expectantes para las candidaturas a concejales, podrían generar algún movimiento interno en dirigentes que en la actualidad no están en la primera línea. En ese sentido quien manifestó tener la intención de ser candidato a gobernador por el macrismo, Gustavo Santos, habría tomado contacto con algunos dirigentes para formar la mesa local, si se concreta habrá que ver qué y quienes surgen de la misma.

Justicialismo

En el justicialismo, lograron conformar la conducción integrada por todos los sectores del justicialismo provincial y nacional, pero no ocurre lo propio con los candidatos a intendente donde son tres los que se lanzaron para encabezar la alianza Hacemos por Morteros.

El actual concejal Sebastián Demarchi hace varios años que viene diciendo que tiene la intención de ser candidato a intendente y en esta oportunidad con el apoyo del vice gobernador Manuel Calvo, asegura que estaría dispuesto a disputar la misma y al mismo tiempo viene planteando la necesidad de conformar un frente que convoque a otros sectores que en la actualidad no participan de Hacemos por Morteros. Tampoco descartaría conformar una tercera fuerza en caso que en el Justicialismo no se resuelva la realización de una elección interna para que la gente elija entre los tres candidatos.

Así mismo el presidente de Sociedad Rural de Morteros, Ider Peretti también puso de manifiesto su intención de ser candidato a intendente y viene trabajando en ese sentido, en la que contaría con el acompañamiento del Ministro de Industria de la provincia, Eduardo Acastello. En relación la posibilidad de participar de una elección interna, vendría manifestando que será respetuoso de la decisión que tome el partido para la definición de candidaturas.

Daniel Pescis es otro de quien dijo tener la intención de ser candidato a intendente, pero no se conoce demasiado acerca de estructura para lograr finalmente un posicionamiento, más allá que habría dado a conocer sus propuestas en el seno partidario de la misma manera que lo hicieron los otros dos candidatos.

Por otra parte la concejala Cristina De Carli, es quien viene acompañando a Sebastián Demarchi, por lo que podría ser la candidata a vice intendente, mientras que no trascendió quien podría acompañar a Ider Peretti, pero en algunas oportunidades se lo ve cerca de la actual concejal Carolina Giustina. Ella con su característico bajo perfil habría manifestado que está a disposición del partido.

Por otra parte no son pocos los que señalan que el ex intendente y ex legislador Germán Pratto principal referente de quien es pre candidato a gobernador de la provincia Martin Llaryora, podría ser candidato a intendente, lo que ante cada consulta manifiesta que no tiene intención de volver a presentarse, pero en política nunca está dicha la última palabra.

El principal obstáculo que enfrenta este partido, es lograr desembarazarse de algunos allegados que operan y alejan a simpatizantes.

Libertarios

Tienen en Morteros dos sectores, uno que responde al Partido Demócrata que encabeza el ex Ministro de Economía Roque Fernández, los referentes locales son integrantes de una iglesia que colaboró en la última elección fiscalizando, pero no tendrían interés en militar partidariamente, mientras que otro sector referenciado en Sebastián Lucero que está trabajando por la conformación de «La Libertad Avanza» que a nivel nacional conduce Javier Milei, podrían tener interés en discutir propuestas para la ciudad, sin tener definido si lo hacen con lista propia o se suman a alguna de las dos fuerzas existentes.

Definición de la fecha

La definición de la fecha de elecciones municipales, tema que es potestad del Departamento Ejecutivo municipal, vendría siendo evaluada por algunos dirigentes del radicalismo en la que plantearían diferentes hipótesis

Entre las posibilidades prevalecería anticipar la elección municipal a la provincial al considerar con encuestas en mano que la candidatura a gobernador de Martín Llaryora, hombre del departamento San Justo podría hacerles perder votos para la intendencia, pero por otra parte hay quienes señalan que el comité provincia del radicalismo será quien finalmente termine resolviendo la fecha, que en caso de que José Bría ocupe algún lugar en la lista de candidatos, no tendría otra posibilidad que acatar la decisión provincial, que es probable que para fortalecer la formula provincial pidan a los municipios realicen la elección el mismo día que la provincial.





