/ / / Capacitación sobre cambio climático y presentación de programas

(Lisandro Valdemarín) La presentación de un proyecto para la instalación de paneles solares para la generación de energías renovables concretó la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona al organizar una jornada de trabajo con la participación de la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe

La presentación fue realizada durante la jornada de capacitación sobre cambio climático con dos charlas organizadas por la Asociación para el Desarrollo Regional de San Guillermo y Zona con la participación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, donde además la ministra entregó calefones solares al Club Unión y al Samco local.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático Érika Gonnet comentó que la presencia en San Guillermo es parte de las acciones que vienen llevando adelante para acercar programas de energías renovables a la comunidad para mitigar la crisis climática

«Energía renovable para el ambiente tiene que ver con inversiones en energías limpias para su propio consumo y el excedente pueda ser volcado a la red para que el que invierte en esto tenga una retribución, donde no solo estamos teniendo un ahorro, sino que estamos haciendo una acción ambiental» explicó la ministra

Haciendo mucho hincapié en la importancia de la educación como herramienta fundamental para que se sepa de qué se habla conociendo la situación del calentamiento global, considerando que «todos somos vulnerables».

«La educación ambiental integral tiene que ver con que a todos le podamos contar como contribuimos desde cada uno de los lugares donde nos toque estar, esto de cambiar el foco tiene que ver con poder mostrar por qué usar esa lámpara, la eficiencia energética en la casa, del porque se debe apagar la luz, porque no dejar enchufado los artefactos que no estamos usando enchufados, todo tiene que ver con la migración de los combustibles fósiles hacia las energías limpias».

Por otra parte puntualizó que Santa Fe tiene tres emergencias, la agropecuaria, la ígnea y la hídrica, donde el denominador común es la crisis climática, «entonces hoy todos somos vulnerables a esta situación. Si seguimos enfrentando lo ambiental con lo productivo no vamos a lograr nada, el sector productivo también está trabajando sobre su transición, donde hay un gran camino por recorrer pero hay conciencia, pero es necesario profundizar las políticas públicas, hablando en todos los sectores»

Finalmente se refirió a la ley de acción climática, señalando que es un paragua, donde debajo de ese paragua tienen distintos ejes, uno es la transición energética, la economía circular es otro eje y ampliar las áreas protegidas para conservar y proteger espacios es otra de las acciones que vienen concretando.

Democratizar la energía

El subsecretario de Tecnologías para la Sostenibilidad, Franco Blatter, indicó que «el Estado tiene que cambiar el foco, históricamente el rubro energía fue para muy pocos, siempre fuimos usuarios de energía, no sabemos bien como se compone nuestra factura, como podemos ser más eficientes, entonces como estado nos obliga a hablar de la democracia energética para conocer como me sumo, como me beneficio entre otros aspectos. Todo lo que genere sin utilizar la red, es ahorro pleno, además que el excedente lo comercializa en la red, para eso el gobierno pone a disposición herramientas crediticias con créditos blandos»

Por otra parte explicó que están tratando de generar espacios colectivos donde la gente se asocie a través del programa de energías renovables para el ambiente colaborativo, donde la gente se asocie para generar», a nosotros no nos importa quien tiene el techo más grande, sino quien lo pone a disposición de todos los vecinos, es un nuevo paradigma en Argentina»

