/ / / / / Trabajadores de Láctea San Lucio: Esperan que el juez habilite la recuperación de las fuentes de trabajo aprobando propuestas de inversión

Bruno Daniele, Marcelo Cravero y Fernando Daniele en la entrega de cheques

Dos propuestas por parte de inversores que tienen intención de poner en marcha la planta láctea San Lucio estarían sobre el escritorio del juez que tiene a su cargo el concurso preventivo de quiebra.

El juez Civil, Comercial y Familia de 3º Nominación de la ciudad de San Francisco, Carlos Viramonte, es quien tiene en sus manos la posibilidad de hacer que 54 familias sigan teniendo su trabajo a partir de propuestas que a través de la síndica que tiene a su cargo la administración del concurso preventivo de quiebra de la empresa láctea San Lucio

«El juez no se expidió, si la síndica está muy activa, pero no quiero generar ninguna expectativa porque son solo llamadas telefónicas con gente que se está interiorizando por la planta, de ahí que se ponga en marcha va a ver un camino largo, esto está en concurso, las leyes tienen su tiempo, Capafons y Marenchino siguen siendo los dueños de la empresas, hay cuestiones legales profundas, pero hay gente que pregunta, pero tienen que sentarse a hablar con la síndica, presentar un proyecto para que el juez lo apruebe o no» manifestó Fernando Daniele secretario general de Atilra seccional Brinkmann ante las versiones que se habrían presentado propuestas para poner en marcha la planta industrial.

Por otra parte señalo que «Marenchino y Capofons en ningún momento llamaron e incluso nosotros los hemos llamado varias veces para ver si nos sentábamos para buscar la forma, están completamente ausentes y los celulares apagados»

A partir de que se conoce que habrían constituido varias empresas, de las cuales San Lucio no tendría ningún bien, sino que la maquinaria y equipos de trabajo pertenecerían a otras empresas, le consultamos sin existe alguna posibilidad de que los empresarios realicen alguna maniobra para trabar a los inversores, manifestó que es el juez quien tiene la facultad de evitar que eso ocurra, pero «Armaron una quiebra muy bien elaborada, esta armada a la perfección y no terminaron llevándose la maquinaria que existe en la fábrica, porque los trabajadores de San Lucio con el sindicato hacemos guardias permanentes, sino se llevaban todo, esto reconocido por el Ministro de Trabajo, hicieron una estafa muy bien preparada, no le pagaron a los productores, no le pagaron a los trabajadores, no le pagaron a Ospil. Aca hubo algo muy bien planificado, que es vaciar la fábrica y no pagarle a nadie»

Prosiguió manifestando «En todo esto ahora tiene mucho que ver la palabra del Juez, si el Juez resuelve, anula el reclamo de ellos, espero que el Juez resuelva que se ponga en marcha, entonces al ver que quien lo lleva adelante es serio y trabaja bien, va a dictar el salvataje dándole la posibilidad de que trabaje para que esto siga» considero el titular de la seccional Atilra Brinkmann

Apoyos

En relación al acompañamiento al quedar los trabajadores en la calle, Fernando Daniele destacó la ayuda del consejo directivo nacional de Atilra, al gobierno provincial, a la Cooperativa de Servicios Públicos y la solidaridad de la gente de Morteros

«El gobierno de Córdoba nos recibió en dos oportunidades, entendieron la necesidad y resolvieron la entrega de un aporte mensual, e incluso están evaluando en venir ellos a entregar el tercer cheque. El Ministro de Trabajo vendría a la fábrica para ver cómo es la situación, eso no nos hace sentir tan solo, encontramos ahí un compromiso muy importante, fue muy rápido todo el trámite para lograr los subsidios, además no dijeron que quien se haga cargo de la empresa, lo van a apoyar fuertemente para que puedan funcionar y crecer para contener a toda la gente, eso nos brinda una ínfima luz de esperanza»

Atilra a nivel nacional un acompañamiento total, permanentemente, el secretario general interiorizándose del tema, «recibimos la confirmación del secretario general Héctor Ponce que seguirán cubriendo la atención de la salud sin ningún problema a través de la obra social, como así también la entrega de un subsidio económico a cada trabajador»

La Cooperativa de Servicios se comprometió en cortar el servicio de energía eléctrica y van a subsidiar 105 Kw por mes a todas las familias, «encontramos ahí una respuesta, un sentido común, lo que queremos agradecer» destacó Daniele

Por otra parte agradeció al Director de Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Marcelo Cravero que «fue muy importante para esta gestión de los subsidios»

Municipio ausente

Al consultarle acerca del apoyo por parte de las autoridades municipales, dijo: «No vamos a hablar de la Municipalidad, hemos tenido cinco reuniones con la gente de la municipalidad que nos recibieron, nos escucharon, le pedimos gestionar en conjunto, pero ellos tienen otro punto de vista, no estuvieron, pero ya está, ellos sabrán porque motivo no le brindan el apoyo a esta situación, no queremos entrar en polémica, nosotros miramos para adelante, seguimos trabajando para encontrar una solución, no la encontramos en la municipalidad, hicimos todo lo posible, pero no podemos perder tiempo en debate y discusiones cuando ellos tienen otra forma de ver la situación social, la respetamos»

«En estos momentos están todas las posibilidades, esperemos que las propuestas que están llegando avancen con rapidez, que el juez apruebe, que nos pongamos de acuerdo con Atilra, que sea una propuesta seria, porque ya no da más lugar a manosear a la gente, a crear malas expectativas, si es una propuesta seria la vamos a apoyar en todo sentido para que avance»

Agradecimientos

Mario Camperi representantes de los trabajadores de San Lucio agradeció a Fernando Daniele por estar desde un primer momento al lado de ellos, «en ningún momento nos dejó solo, gestionó muchas cosas en Atilra en la parte nacional que también nos brinda el apoyo, el acompañamiento del secretario es incansable.

«Agradecer a toda la gente de Morteros, mucha gente colabora mucho, la comunidad de Morteros se comportó excelente, es un agradecimiento que no tiene precio para la comunidad de Morteros que es para destacar»

Por otra parte destacó el apoyo de la ciudad al comprar 560 pollos y más de 300 tortas asadas para generar recursos para la subsistencia de los trabajadores.

Gestiones

El Director de Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Marcelo Cravero, al hacer entrega del primer cheque del subsidio otorgado por el gobierno de Córdoba, en representación del Ministro de esa cartera, señaló. «Venimos trabajando para no lograr solo un aporte de la provincia, como es este, un aporte mínimo de subsistencia que es lo más rápido que se pudo sacar por tres meses, renovable por tres meses más dependiendo de la situación en las negociaciones de una o dos empresas que tienen intención de poner en marcha la planta, algo que deberá resolver el juez. Es lo más importante lograr que se ponga en marcha la planta para que la gente no dependa de un subsidio, sino que reciban un salario digno»

«Debemos gestionar, trabajar, el Ministro Sergio Busso es un actor clave en esto, ya nos indicó que trabajemos con ambiente para poner en orden las habilitaciones, al igual que el Ministro Sereno se puso a disposición para la nueva empresa a los fines de aceitar todo para que se pueda concretar, así que desde el ministerio vamos a seguir articulando todas las gestiones necesarias».

